На смену снежному циклону в Челябинскую область придет арктический холод

Глубокий снежный циклон, опустившийся на Урал со Скандинавского полуострова и принесший снегопады, в ближайшие дни отойдет в Сибирь и уступит место арктическому воздуху. Об этом сообщила главный синоптик ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Галина Шепоренко.

В выходные в Челябинской области отмечались дождь и мокрый снег, усиление ветра, вечером в воскресенье и в понедельник осадки усилились.

«Местами снег был сильным - на севере Челябинской области до 12 мм/12 часов», - рассказала Галина Шепоренко. В отдельных районах отмечалось налипание мокрого снега на провода диаметром м деревья до 10 миллиметров, гололедица на дорогах, местами метель. Установился снежный покров высотой преимущественно 4-10 сантиметров.

Как сообщили в миндортранса региона, по состоянию на 16 часов понедельника, 14 ноября, в большинстве муниципалитетов продолжаются снегопады. Осадков не наблюдается лишь в южных районах – Карталинском, Кизильском, Варненском, Брединском и Нагайбакском. Региональные дороги обслуживают 164 единицы техники.

В Челябинске из-за налипания мокрого снега на деревья фиксируются случаи падения веток и деревьев. Подрядчики оперативно реагируют и освобождают проезжую часть и тротуары, заверяют в управлении дорожного хозяйства города. Челябинцев просят быть аккуратнее, а автовладельцев призывают не парковать машины под большими или визуально опасными деревьями.

По данным Челябинского Гидрометцентра, в ночь на вторник и днем 15 ноября в регионе ожидается небольшой снег, местами умеренный, на юге с мокрым снегом. В отдельных районах слабые метели. В ночные часы в отдельных районах сохраняются сильные отложения на провода и предметы в виде мокрого снега, гололеда, изморози, на дорогах гололедица, местами сильная.

«В ближайшие дни циклон продвинется на территорию Западной Сибири, освободив дорогу арктическому воздуху на Урал. Значительно похолодает», - прогнозирует Галина Шепоренко. Средняя суточная температура в этот период предполагается на 7-12 градусов ниже средних многолетних значений.

В ночь на вторник, 14 ноября, в Челябинской области обещают минус 8-13 градусов, в ночь на среду, 15 ноября, - минус 13-18 градусов, в ночь на четверг, 16 ноября, - минус 17-22 градуса. В дневные часы – минус 6-13 градусов. На юге региона будет теплее.

Осадки ослабеют, больших снегопадов на текущей неделе не предполагается.

Дорожники предупреждают, что при понижении температуры воздуха прогнозируется появление гололеда. Автовладельцев просят быть предельно аккуратными на дорогах, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, соблюдать дистанцию.

О проблемах на федеральных дорогах сообщать в круглосуточную дежурно-диспетчерскую службу ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63 и многоканальный 8-800-300-38-74 (звонок бесплатный).

О внештатных ситуациях на региональных дорогах – по телефону круглосуточной диспетчерской Миндортранса (351) 237-88-92.

О потенциальной опасности или упавшем дереве в Челябинске - по круглосуточному номеру диспетчерской Комитета дорожного хозяйства 8-951-771-73-25.