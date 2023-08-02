02.08.2023
Топилин: «Речи о полном запрете продажи алкоголя после 23:00 нет»
02.08.2023
Челябинский онколог переплыл самое глубокое озеро Башкирии
02.08.2023
В Аргаяшском районе автомобилист погиб при наезде на электроопору
02.08.2023
В Челябинске на несколько дней отключат светофор на перекрестке Гагарина - Агалакова
02.08.2023
Анонсы событий и мероприятий на 3 августа (18+)
02.08.2023
Сотрудники УФСБ Челябинской области пресекли преступления в отношении военных
Жаркое начало августа на Урале может чуть смягчиться дождями
06.07.2023
В Челябинской и Курганской областях ограничили движение большегрузов из-за жары
22.05.2023
Последняя декада мая в Челябинской области будет жаркой
22.08.2022
Наступившая неделя в Челябинской области будет жаркой
20.06.2022
В начале неделе в Челябинской области жара спадет, а к выходным вновь вернется
Челябинские десантники отмечают свой праздник с мыслями о героях СВО
02.08.2023
В августе произойдет сразу два «суперлуния»
01.08.2023
С первого августа пересчитают пенсию работающим пенсионерам
01.08.2023
Мэрия Челябинска ответила на претензии горожан по новым правилам застройки и бору
01.08.2023
Какая погода ждет южноуральцев в августе
31.07.2023