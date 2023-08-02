Жаркое начало августа на Урале может чуть смягчиться дождями

Жаркое начало августа на Урале на текущей неделе может смягчиться дождями. Этому будут способствовать циклоны, сообщили в Уральском Гидрометцентре.

«С запада к Уральскому региону подобрался небольшой циклон, да и на востоке циклон над Западной Сибирью пока не спешит удаляться. Под их влиянием текущая неделя обещает смягчить очень теплое начало августа дождями», - рассказала главный синоптик ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Галина Шепоренко.

Кратковременные осадки, местами грозы прогнозируют в регионах Урала до конца текущей недели, в том числе в горной зоне Челябинской области в Пермском крае, Свердловской области (преимущественно в ее юго-западной части). Мало осадков достанется Курганской и крайнему северу Свердловской области.

«Южный Урал находится в промежуточном барическом поле. С северо-запада и юго-востока на территорию области оказывают свое влияние циклоны и активные атмосферные фронты. На юго-запад и северо-восток области оказывают свое влияние континентальные антициклоны. Поэтому сохранится теплая, местами жаркая, неустойчивая погода», - дает прогноз погоды до конца недели на Южном Урале начальник отдела метеопрогнозов Челябинского Гидрометцентра Екатерина Выходцева.

В ночные часы температура воздуха ожидается в пределах 13-18 градусов. Днем воздух будет прогреваться до плюс 24-29 градусов.

До конца недели вероятны кратковременные дожди, местами сильные ливневые дожди, с грозами, градом и усилением ветра при грозах. В четверг ночью и утром в отдельных районах будет туман.