На том же месте? Вместо срубленного под каток леса челябинские власти высадят саженцы

Мэрия Челябинска сообщила о планах провести компенсационную высадку взамен тех деревьев, которые срубят под строительство катка УралГУФК. Такой ответ пресс-служба мэрии дала в соцсетях на просьбу жителей остановить вырубку леса на Тополинке. Более 1600 здоровых деревьев хотят заменить саженцами высотой три с половиной метра.

«Деревья являются большой ценностью для города, при этом строительство социальных объектов является неотъемлемой и не менее значимой частью развития городской инфраструктуры. Хочется отметить, что в течение года на данном участке будет произведена компенсационная высадка 1690 крупномерных деревьев (все деревья будут высотой не менее 3,5 метров), 1237 кустарников, а также посев газонной травы на территории 17604 квадратных метров», - говорится в сообщении пресс-службы администрации города.

Идею с заменой зелёных насаждений в администрации озвучили только сегодня, после того, как ситуация вокруг стройки максимально накалилась. Вчера, восьмого июня экскаваторы начали валить лес. Технику остановили местные жители. Сегодня работы по сносу деревьев возобновились.

Заявление властей о высадках активисты восприняли скептически. По их мнению, такая мера неспособна восполнить тот вред, который будет нанесён экосистеме.

«Из того, что у нас высаживают, умирает 70-80%. Взять хотя бы улицу Академика Королёва, дорогу в аэропорт, проспект Комарова. Примеров много. Деревья – это живой организм, уход за которым требует усилий и профессиональный компетенций. Этими компенсационными высадками нас кормят постоянно, но лес – это целая экосистема, а не только деревья. Как вообще это можно сравнивать!», - прокомментировала депутат Центрального района Челябинска Елена Вахтина.

Сторонники строительства спорткомплекса говорят о том, что хоккейным командам негде тренироваться – все катки переполнены, а аренда одного часа стоит в среднем десять тысяч рублей. Общественники настаивают на том, что под стройплощадку можно найти другое место – например, заброшенный пустырь рядом с УРалГУФК в центре города.

Между тем в городском Комитете по управлению имуществом и земельным отношениям сообщили, что разрешения на снос деревьев для возведения катка УралГУФК Управление экологии не выдавало. Об этом говорится в официальном ответе комитета от девятого июня 2022 года на запрос жительницы Челябинска.

«В настоящее время заявлений на выдачу разрешений на снос (пересадку) зелёных насаждений в целях обеспечения условий для строительства крытого катка УралГУФК в Управление экологии не поступало, разрешений на снос (пересадку) зелёных насаждений не выдавалось», - говорится в ответе ведомства.

На участке, где должен появиться каток УралГУФК, комитет предварительно определил поворотные точки границ Челябинского лесничества. В него включили компенсационный участок, расположенный в Советском районе площадью 45 гектаров с видом разрешённого использования – «для эксплуатации озеленённой территории». Из чего делается вывод, что «все необходимые мероприятия в части формирования земельного участка, занятого городскими лесами» администрация Челябинска выполнила.

Напомним, что ранее прокуратура обязала мэрию поставить данный лесной участок на кадастровый учёт. Предписание выполнено не было, но разрешение на строительство спортобъекта выдано. Действия муниципальных властей общественники оспаривают сейчас в суде. К делу подключилась Генеральная прокуратура России.