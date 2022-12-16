16.12.2022
НМУ сохранятся в выходные в четырех городах Челябинской области
16.12.2022
Молодые металлурги ЧЦЗ поделились с коллегами опытом предотвращения профессионального выгорания
16.12.2022
Лауреат премии «Знание», челябинский математик Петр Земсков: Прямо сейчас работаю над новой книгой
16.12.2022
Полувековому юбилею отделения сосудистой хирургии ЧОКБ посвятили всероссийскую конференцию
16.12.2022
Путешествие Деда Мороза с НТВ
16.12.2022
В Челябинске ограничат движение по улице Первой Пятилетки
НМУ сохранятся в выходные в четырех городах Челябинской области
13.12.2022
В шести городах Челябинской области вновь объявлены НМУ
10.12.2022
В Магнитогорске повысили степень опасности НМУ
08.12.2022
В трех городах Челябинской области продлен режим «черного неба»
07.12.2022
НМУ продлены в пяти городах Челябинской области
Радмила Тонкович: Западу не перечеркнуть вековое братство Сербии и России
15.12.2022
Раненые бойцы в Ясиноватой получили гостинцы из Челябинской области
15.12.2022
Уроженец Риги Бенес Айо обратился к Чулпан Хаматовой с просьбой повлиять на Зеленского и латвийские власти
14.12.2022
Скоро неуязвимая для врага уральская эскадрилья пополнится новыми «птичками»
13.12.2022
К челябинскому АНГЕЛу и его «апостолам» идет помощь с Урала
12.12.2022