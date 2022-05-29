Охотничьи угодья в Челябинской области начинаются с помоек

Человек, венец творения, везде успевает оставить свой след, который, увы, зачастую оказывается губителен для матушки-природы: яркий тому пример – охотничьи угодья в Чебаркульском районе Челябинской области, как минимум, два из которых находятся во власти мусора.

Охотничье угодье «Чебаркульское» - такая табличка установлена вблизи трассы, а в непосредственной близости от самой таблички – кучи отходов, большинство из которых – неразлагаемые. Глазам больно смотреть на нежные, хрупкие молодые березки с по-весеннему сочной, зеленой листвой в окружении мусора.

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Такое ощущение, что в лесу жила семья, спешно покинувшая охотничье угодье, забывшая детскую обувь, калоши, коньки, сантехнику, пластмассовый тазик (притаившийся среди берез и, несомненно, лишний здесь, он напоминает о бане – каждый парильщик знает, как хорош в деле березовый веник) и даже чайная пара, наполненная землей и сухими листьями. Также здесь навалены кирпичи.

Другое охотничье угодье (находится дальше; вход в него, о котором свидетельствует аналогичный указатель, расположен рядом с садом «Металлист») захвачено строительным мусором. Горы кирпичей. Сюрреалистично выглядит кем-то забытое кресло, покрытое вековой пылью, которое не сразу заметишь среди сухой растительности.

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И всюду пластик, одноразовая посуда, популярные в пандемию маски, бутылки, в том числе стеклянные - из-под водки, пакеты.

Леса Чебаркульского района очень красивы, они гостеприимно и доверчиво принимают людей в свои владения, но некоторые из двуногих, вдоволь насладившись свежим воздухом, наевшись, напившись, платят природе, черной неблагодарностью, почему-то считая нормальным не убирать за собой – конечно, природа промолчит, сдачи не даст, вывезти хлам не заставит. Но вот посмотреть бы на квартиры этих неблагодарных – там тоже помойка?