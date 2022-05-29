Охотничьи угодья в Челябинской области начинаются с помоек

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение – прогнозируют сильные дожди, грозы, гра
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Штормовое предупреждение для южноуральцев на 30 мая
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, 28 мая, в Луганскую республиканскую больницу было доставлено четверо детей, которые были
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
28.05.2022

В Луганске прооперировали детей, раненых после обстрела в Сватово
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, 28 мая, на официальном сайте МГБ ЛНР было опубликовано сообщение о возбуждении угол
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
28.05.2022

ВСУ атаковали ЛНР биологическим оружием
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
28.05.2022

Путин отметил пограничников за пресечение диверсий
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
28.05.2022

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.05.2022

Анонсы событий и мероприятий на 30 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.05.2022

В Челябинске по улице Горького пустят трамвай-челнок
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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В воскресенье ранним утром произойдет тесное соединение Марса и Юпитера
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28.05.2022

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28.05.2022

Президент подписал Указ об отмене возрастного предела для первого военного контракта
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Фото: Евгения Александрова

Охотничьи угодья в Челябинской области начинаются с помоек

Человек, венец творения, везде успевает оставить свой след, который, увы, зачастую оказывается губителен для матушки-природы: яркий тому пример – охотничьи угодья в Чебаркульском районе Челябинской области, как минимум, два из которых находятся во власти мусора.

Охотничье угодье «Чебаркульское» - такая табличка установлена вблизи трассы, а в непосредственной близости от самой таблички – кучи отходов, большинство из которых – неразлагаемые. Глазам больно смотреть на нежные, хрупкие молодые березки с по-весеннему сочной, зеленой листвой в окружении мусора.

Такое ощущение, что в лесу жила семья, спешно покинувшая охотничье угодье, забывшая детскую обувь, калоши, коньки, сантехнику, пластмассовый тазик (притаившийся среди берез и, несомненно, лишний здесь, он напоминает о бане – каждый парильщик знает, как хорош в деле березовый веник) и даже чайная пара, наполненная землей и сухими листьями. Также здесь навалены кирпичи.

Другое охотничье угодье (находится дальше; вход в него, о котором свидетельствует аналогичный указатель, расположен рядом с садом «Металлист») захвачено строительным мусором. Горы кирпичей. Сюрреалистично выглядит кем-то забытое кресло, покрытое вековой пылью, которое не сразу заметишь среди сухой растительности.

И всюду пластик, одноразовая посуда, популярные в пандемию маски, бутылки, в том числе стеклянные - из-под водки, пакеты.

Леса Чебаркульского района очень красивы, они гостеприимно и доверчиво принимают людей в свои владения, но некоторые из двуногих, вдоволь насладившись свежим воздухом, наевшись, напившись, платят природе, черной неблагодарностью, почему-то считая нормальным не убирать за собой – конечно, природа промолчит, сдачи не даст, вывезти хлам не заставит. Но вот посмотреть бы на квартиры этих неблагодарных – там тоже помойка?

Автор: Евгения Александрова
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Штормовое предупреждение для южноуральцев на 30 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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С первого июня на 10% проиндексируют МРОТ и прожиточный минимум

26.05.2022 00:05

Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии на 10% с первого июня

25.05.2022 23:05

Владимир Путин дал ряд поручений по итогам посещения госпиталя Минобороны

25.05.2022 22:34

Владимир Путин представил нового главу МЧС: Не карьерист, а служака

25.05.2022 20:56

Путин посетил военный госпиталь, где проходят лечение раненые в ходе спецоперации военные

25.05.2022 18:28

Облсуд признал так и не сознавшегося Евстратьева виновным в убийстве челябинского бизнесмена

25.05.2022 18:26

В четверг в Челябинской области возможны дожди и грозы

25.05.2022 18:09

Штормовое предупреждение для южноуральцев

25.05.2022 17:55

Анонсы событий и мероприятий на 26 мая

25.05.2022 17:44

В Челябинске отменили остановку трамвая на Евтеева в сторону вокзала

25.05.2022 17:30

В Челябинске «пятый» и «шестой» трамваи изменят маршруты

25.05.2022 17:28

Первые пять иностранных судов отправились по домам из порта Мариуполя

25.05.2022 17:19

Жителям Запорожской и Херсонской областей будет проще получить российское гражданство

25.05.2022 17:03

Южноуральских призывников торжественно проводили в армию

25.05.2022 16:53

Апелляционный суд отказал челябинским экоактивистам в иске о стройке рядом с бором

25.05.2022 16:46

Челябинские журналисты научились оказывать первую медицинскую помощь

25.05.2022 16:42

Главой МЧС России назначен генерал-майор Александр Куренков