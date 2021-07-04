«Приключения» лебедя продолжаются: Его забрали с Боровушки, но обещали вернуть

В воскресенье, четвертого июля, в Челябинской области краснокнижного лебедя-кликуна, выпущенного на волю месяц назад после пройденной реабилитации, вновь забрали к людям. Но обещали уже в ближайшее время вернуть в естественное место обитания – на озеро Боровушка.

«Сегодня в Еткульском районе на озере Боровушка проходила операция по поимке лебедя», - сообщили в группе Челябинское орнитологическое общество ВКонтакте.

Орнитологи заверяют, что выпущенный лебедь-кликун болен и, вынужденный защищаться, нападает на людей. О мучениях птицы стали писать также общественник, политолог, депутат. Правда, минэкологии заверяло, что лебедю ничего не угрожает. А вылечивший птицу Карен Даллакян даже призвал всех защитников, оставить лебедя в покое и пояснил, что у птицы ювенальная линька.

«Сегодня к озеру приехали сотрудники ООПТ. Лебедя поймали и увезли в Челябинск, где он будет находиться в реабилитационном центре для животных. После этого птицу снова обещают отпустить на волю, как говорится, дубль два», - сообщают орнитологи в своей группе.

«Если лебедь абсолютно здоров и у него просто линька, то для чего лебедя отловили сотрудники Министерства экологии и увезли в реабилитационный центр?», - задается вопросом в своем аккаунте в Инстаграм депутат Елена Вахтина, которая также была озабочена судьбой птицы.

Как пояснил агентству «Урал-пресс-информ» замминистра экологии Виталий Безруков, сегодня после многочисленных постов в соцсетях на Боровушку приехали сотрудники министерства и ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области», чтобы лично оценить ситуацию.

По словам замминистра, отдыхающие кормят лебедя непонятным кормом ради того, чтобы он подплыл поближе и можно было сделать с ними фотографию.

«Сегодня просто приехали посмотреть. Птицу решили забрать только после того, как увидели непонятных общественников с неясным кормом, которые пытались приманить лебедя с целью фото или видео. Забрали птицу на осмотр», - пояснил замминистра.

Лебедя осмотрят специалисты ООПТ и Карен Даллакян.

Виталий Безруков заверяет, что лебедь полностью здоров, он уже хорошо летает. «Сегодня вечером или завтра утром лебедя-кликуна вновь вернут на Боровушку», - добавил замминистра.

Напомним, 23 мая, губернатор Алексей Текслер вместе с Кареном Даллакяном вернул в естественную среду обитания несколько диких животных и птиц, которые пострадали от рук человека и были вылечены в приюте зоозащитника. На волю выпустили серого журавля, лебедя-кликуна, ястреба, куницу и ёжика.

ФОТО: Валентина Волкова