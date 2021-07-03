03.07.2021
В ЮУрГУ - выпускной
03.07.2021
Отменен фестиваль кузнецов и традиционных народных ремёсел в Сатке
03.07.2021
В четырех города Челябинской области продлили НМУ
02.07.2021
Анонсы событий и мероприятий на третье и четвертое июля
02.07.2021
Победители «Метрошки» получат в подарок от РМК экскурсию на базу клуба «Зенит»
02.07.2021
В Челябинской области из-за ковида запретили массовое празднование Дня металлурга
Карен Даллакян – орнитологам и политологам: Оставьте в покое лебедя
02.07.2021
Орнитологи вновь обеспокоены судьбой лебедя, выпущенного губернатором Текслером на волю
23.05.2021
В Челябинской области покалеченных диких животных и птиц вылечили и выпустили на волю
30.04.2021
Спасенный в Челябинской области медвежонок Умка летит в Хабаровск
17.02.2021
В Челябинской области появился кот, любящий париться в бане
Какой будет погода в июле на Южном Урале
01.07.2021
Хозяйственное партнерство «Уральская скоростная магистраль» закрывается
01.07.2021
Не имеет смысла: Куляшов не рискнул принять вызов горожан, чтобы протестировать «островки безопасности»
30.06.2021
Южноуральцев предупреждают об усилении ветра, грозах и граде на фоне жары
30.06.2021
Куляшов о скандальной реконструкции Комсомольского проспекта: То, что мы сделали, – это только первая ласточка
29.06.2021