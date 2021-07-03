Карен Даллакян – орнитологам и политологам: Оставьте в покое лебедя

Руководитель единственного в Челябинской области приюта по реабилитации диких животных и птиц, известный челябинский зоозащитник Карен Даллакян опровергает распространяемую в СМИ информацию от орнитологов о болезни лебедя-кликуна, выпущенного не так давно на волю после реабилитации.

Напомним орнитологи заверяют, что выпущенный на Боровушке (Еткульский район) лебедь-кликун болен, подвергается нападкам туристов и сам стал нападать на людей. За лебедя решил вступиться и известный политолог Александр Подопригора, заверяя, что краснокнижная птица живет в тяжелый условиях.

«Политолог Подопригора, депутат Вахтина и с ними связанные группы и сообщества, не разобравшись в ситуации, цитируя ФЕЙКОВЫЕ посты орнитолога с тщеславием, в публичном пространстве дают оценку нашей профессиональной деятельности.

Перед выборами решили стать биологами, зоологами?», - обратился к критикам Карен Даллакян.

Ветеринар, который за 20 лет работы вместе с единомышленниками спас более тысячи животных, интересуется у защитников лебедя, а где они были раньше и почему не спасали других зверей и советует им отстать от лебеди, выпущенного на волю губернатором.

«Оставьте в покое лебедя и хватит заниматься фейковыми перепостами», - призывает Карен Даллакян.

«На данный период у лебедя прошла ювенальная линька, птица клинически здорова, питается хорошо, защищает свою территорию и себя в обиду не дает», - поясняет ветеринар.