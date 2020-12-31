Семь городов Челябинской области встретят Новый год в режиме «черного неба»

В Челябинской области на территории шести городов объявлены неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, на территории трех - Аша, Златоуст и Сатка – НМУ первой степени начались в 19 часов 30 декабря и сохранится до 19 часов первого января.
В Магнитогорске неблагоприятные метеорологические условия прогнозируют с 19 часов 30 декабря до 19 часов второго января.
В Карабаше, Коркино и Челябинске режим «черного неба» продлится с 19 часов 30 декабря до 19 часов четвертого января.
На этот же период отдельным предприятиям области объявлено предупреждение о НМУ первой степени.
В этот период слабый ветер неблагоприятного направления и ночная инверсия способствуют накоплению промышленных и автомобильных выбросов в приземном слое атмосферного воздуха - на уровне дыхания людей.
При НМУ первой степени промышленные предприятия обязаны сокращать объемы выбросов в атмосферу на 15-20% от установленных нормативов.
Администрациям городов предписано запретить движение грузовиков в спальных районах, ограничить движение легковых автомобилей и погрузочно-разгрузочные работы.
Владельцев автотранспортных средств просят в период НМУ по возможности отказаться от использования личных автомобилей.
Жителям советуют в период НМУ сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.
Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять в Управление Роспотребнадзора (8-800-100-26-73 и 8 (800) 100-00-04), в ЕДДС (112), Росприроднадзор 8-908-094-00-64), минэкологии (8-906-890-96-70).