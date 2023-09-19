Школьники из 18 регионов защитят свои экологические проекты в промышленном Челябинске

Школьники из 18 регионов презентуют свои экологические проекты на всероссийском Детском экологическом форуме, который состоится в Челябинске 19 и 20 октября. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, принявший участие режиме ВКС в брифинге на площадке ТАСС в Москве.

«Уверен, что для детей участие в Форуме станет возможностью проявить себя, обменяться опытом, представить свои проекты, и мы, взрослые, будем их реализовывать, - отметил Алексей Текслер. - Надеюсь, эти проекты позволят нам улучшить экологическую ситуацию в масштабах страны. А главное, у нас получится вовлечь детей в этот процесс, потому что дети – наше будущее».

Как рассказала директор Фонда поддержки и развития экологических инициатив «КОМПАС» Татьяна Ковалева, в этом году форум во всероссийском масштабе пройдет в первый раз. «К нам присоединились 18 регионов, включая детишек из ЛНР и ДНР, – для нас это очень важно. Это школьники с пятого по 11 классы, в том числе дети, оставшиеся без попечения родителей. Важно помочь им, а также сформировать систему запасных кадров для отрасли со школьной скамьи», - рассказала Татьяна Ковалева. Планируется, что в ДЭФ примут участие более 2,5 тысячи школьников от 11 до 18 лет.

Председатель комитета Госдумы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин добавил, что прививать бережное отношение к природе нужно с самого детства - только так можно сформировать в обществе экологическую культуру. «Важно, что Алексей Леонидович выступил с инициативой организации и проведения Всероссийского детского экологического форума на челябинской земле. Такое масштабное мероприятие для детей будет способствовать не только развитию экологического патриотизма, но и формированию системы кадров для отрасли», - сказал он на брифинге.

Как отметила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, организовать детский экологический форум в Челябинске – «это большая смелость и гордость». «Я прекрасно знаю губернатора, как он к этому относится, знаю его принцип открытости. Бизнес должен понимать, что в этой стране нам жить, никто ее не сбережет, если не мы», - сказала глава ведомства.

Челябинская область не случайно была выбрана местом проведения детского экологического форума. Это крупнейший промышленный регион с уникальным опытом в решении экологических проблем, отмечают организаторы. Губернатор подчеркнул, работа по снижению нагрузки на окружающую среду - ключевая задача для южноуральского правительства. «Для нас в приоритете реализация экологических проектов и программ природосбережения. И важнейшая роль в реализации проектов отводится экологическому просвещению, которое должно осуществляться с самого раннего возраста», - отметил Алексей Текслер.

По словам главы региона, в Челябинской области в последние годы усилена работа по экологическому детскому просвещению. Так, пояснил он, для школьников 1-3 классов разработаны и изданы в Челябинске учебники по практической экологии, обучение по ним ведется уже третий год. Также в прошлом году впервые в Челябинске прошел Межрегиональный детско-юношеский экологический форум.

По данным организаторов, участники представят экологические проекты по четырем основным направлениям. Это «Чистый воздух», «Чистая вода», «Чистая страна», «Особо охраняемые природные территории и биоразнообразие».

На брифинге между командами распределили 18 экологических тем, по ним участники подготовят проекты и в октябре представят на форуме. Ребятам из Челябинской области достался трек «Чистая страна», а тема «Разделяй и сохраняй». Им предстоит разработать экологический проект по организации способов рециклинга отходов и вариантов их вторичного использования.

ДНР досталась тема «Субботник нового формата», команда из Москвы будет готовить проект про «вторую» жизнь вещей, Пермь расскажет о формировании экологических привычек и т.д.

На подготовку у ребят есть ровно месяц – детский экологический форум откроется в Челябинске 19 октября. В этот день командам предстоит защитить свои проекты перед профессиональными экологами и учеными.

Губернатор Алексей Текслер выразил уверенность, что форум пройдет на высоком уровне.

«Будьте уверены, мы обеспечим комфортное пребывание, гостеприимство гарантирую. Главное в рамках форума вовлечь детей в процесс, потому что они - наше будущее», - сказал глава региона.