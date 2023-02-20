Штормовое предупреждение для южноуральцев на 20 и 21 февраля

Жителей Челябинской области предупреждают об ухудшении погодных условий - прогнозируют снегопады, метели, падение атмосферного давления, усиление ветра, на дорогах гололедица и снежные заносы.

Как сообщили в Челябинском Гидрометцентре, 21 февраля в регионе ожидается снег, местами сильный, метели.

Повышенная влажность воздуха может спровоцировать ухудшение самочувствия у людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, бронхов и легких. Возрастает риск простудных заболеваний.

Прогнозируется шквалистое усиление ветра днем - до 5-10 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду. Порывистый ветер может спровоцировать чувство беспокойства и тревоги, нарушение сна у людей с психо-эмоциональными нарушениями.

Атмосферное давление упадет с 735 до 726 миллиметров ртутного столба, что на 16 единиц ниже нормы. Низкое атмосферное давление может негативно отразиться на самочувствии людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, прежде всего, гипотоников (у которых собственное давление пониженное) и людей, страдающих вегето-сосудистой дистонией гипотоников. Люди с гипертонией (с повышенным давлением), наоборот, чаще всего начинают чувствовать себя в эти периоды значительно лучше.

У людей с заболеваниями суставов в периоды пониженного давления могут обостриться патологические процессы. Могут появляться не только болезненность в суставах, но даже нарушаться их функции.

На дорогах вероятны снежные заносы и сильная гололедица. Это может спровоцировать рост количества ДТП, появление заторов на дорогах федерального, муниципального и местного значения.

Учитывая прогнозируемые сильные снегопады и гололедицу, ГУ МЧС области рекомендует автомобилистам воздержаться от поездок на личном автотранспорте.

«Если же поездка необходима, то следует быть очень осторожным и соблюдать правила безопасности, - напомнили в МЧС. - Особо внимательными автовладельцам следует быть при движении на трассах федерального значения, где скоростной режим гораздо выше городского, при этом участниками движения является бо́льшее число грузовых автомобилей, фургонов».

В министерстве дорожного хозяйства и транспорта области отметили, что в период неблагоприятных метеоусловий подрядчики усилят работу по патрульной снегоочистке проезжей части и обочин от снежных отложений на региональных дорогах. В круглосуточном режиме будет проводиться патрулирование сети автомобильных дорог в регионе.

ФКУ УпрДор «Южный Урал» обязало подрядные организации принять меры по подготовке всей имеющейся снегоуборочной техники, противогололедных материалов, а также обеспечить круглосуточное патрулирование мастерами на федеральных автомобильных дорогах, принять исчерпывающие меры по недопущению скользкости на закрепленных участках дорог, сообщили в Управлении.

В Челябинске подрядными организациями при необходимости будет выполняться обработка противогололедными материалами опасных участков (спуски, подъёмы, мостовые сооружения и перекрестки), заверили в Комитете дорожного хозяйства города

При возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно звоните на телефоны экстренных служб – «101», «01» и в ЕДДС муниципального образования.

О нештатной ситуации на федеральных трассах можно сообщать по телефону круглосуточной дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» +7-982-331-37-84 (WhatsAp).

О проблемах на региональных трассах сообщать по телефону круглосуточной диспетчерской Миндортранса (351) 237-88-92 или 8-902-868-50-81 (Вайбер).

При возникновении нештатных ситуаций на дорогах Челябинска необходимо обращаться по телефону 112, а также в диспетчерскую службу Комитета дорожного хозяйства города: +7-951-771-73-25.