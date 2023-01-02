Штормовое предупреждение для южноуральцев продлено еще на сутки

Неблагоприятные погодные условия в Челябинской области – снегопады, порывистый ветер, снежные заносы и гололедица на дорогах на фоне очень низкого атмосферного давления – сохранятся еще сутки.

Второго и третьего января в Челябинской области ожидается снег, ночью – сильный, завтра днем на востоке, в том числе в Челябинске, будет умеренный снег, слабые метели, на остальной территории – небольшой.

Повышенная влажность воздуха может спровоцировать ухудшение самочувствия у людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, бронхов и легких. Увеличивается риск простудных заболеваний.

Прогнозируется шквалистое усиление ветра до 18 метров в секунду. Порывистый ветер может спровоцировать чувство беспокойства и тревоги, нарушение сна у людей с психо-эмоциональными нарушениями.

Атмосферное давление ниже нормы - 731 миллиметр ртутного столба. В течение суток оно еще понизится и составит 722 миллиметра ртутного столба, а затем поднимется до 730 миллиметров ртутного столба, что на 10 единиц меньше нормативного значения. Низкое атмосферное давление может негативно отразиться на самочувствии людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, прежде всего, гипотоников (у которых собственное давление пониженное) и людей, страдающих вегето-сосудистой дистонией гипотоников.

Ожидается на дорогах местами снежные заносы. Это может спровоцировать рост количества ДТП, появление заторов на дорогах федерального, муниципального и местного значения. Водителей просят быть внимательными и осторожными на дорогах. ГУ МЧС области рекомендует автомобилистам воздержаться от поездок на личном автотранспорте.

«Если же поездка необходима, то следует быть очень осторожным и соблюдать правила безопасности, - напомнили в МЧС. - Особо внимательными автовладельцам следует быть при движении на трассах федерального значения, где скоростной режим гораздо выше городского, при этом участниками движения является бо́льшее число грузовых автомобилей, фургонов».

При возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно звоните на телефоны экстренных служб – «101», «01» и в ЕДДС муниципального образования.

Телефон круглосуточной диспетчерской Миндортранса (351) 237-88-92.

О проблемах на федеральных дорогах сообщать в круглосуточную дежурно-диспетчерскую службу ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63 и многоканальный 8-800-300-38-74 (звонок бесплатный).