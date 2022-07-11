Синоптики пообещали южноуральцам грозу, град и жару 12 июля

В Челябинской области во вторник, 12-го июля, прогнозируется переменная облачность. Ночь пройдет преимущественно без осадков, местами возможны грозы. Днем ожидаются кратковременные дожди и, вероятно, град.

В ночное время столбики термометров южноуральцев покажут 14-19 градусов тепла, в низинах воздух прогреется лишь до плюс девяти. А вот днем 12-го июля в регионе будет по-настоящему жарким: 28-33 градуса выше нуля.

Как сообщает Челябинский гидрометцентр, ветер во вторник подует восточной четверти. Ночью его скорость составит два-семь метров в секунду, местами порывы усилятся до 11-ти м/с. Днем ветер усилится до четырех-девяти метров в секунду, при грозах его порывы достигнут 12-17-ти м/с.

В Челябинске ночью и днем вторника синоптики обещают переменную облачность, преимущественно без осадков, возможна гроза.

Ночью – 17-19 градусов тепла, днем – 30-32 градуса выше нуля.

Ветер – восточной четверти. Скорость – такая же, как в целом по региону.

По народному календарю, 12-е июля – Петров день. Если в этот день ясно, хорошим будет весь год. Дождь предвещает предстоящие сорок дней ненастья. Роса сулит солнечный день, отсутствие утренней росы, напротив, - к дождю. Осадки в этот день обещают и в случае появления на небе облаков желтого цвета, а также белых облаков, поднимающихся против ветра.

Если в Петров день с нижних веток растений опадают желтые листья, быть скорому листопаду. Если кукушка перестала куковать до 12-го июля, зима придет рано, если же эта птица замолчала после Петрова дня – быть долгой осени.