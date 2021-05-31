Страсти по туалетам: челябинцы активно обсуждают тему дефицита общественных сортиров

Жители Челябинска активно обсуждают в Интернете тему дефицита бесплатных общественных туалетов. Горожан взбудоражил пост урбаниста Льва Владова в ВКонтакте про отхожие места Казани, поразившие воображение борца за комфортное существование.

«Общественный туалет на набережной в Казани. Ежедневно. Бесплатно», - коротко написал Владов, сопроводив запись фотографиями туалета и призвав поработать в Челябинске над тем, «чтобы такие простые и очевидно необходимые вещи перестали нас удивлять».

Жители столицы Южного Урала, бесплатными общественными туалетами не избалованные, принялись живо комментировать увиденное казанское чудо, при этом совершенно не стесняясь в выражениях.

Началась беседа с предложения окропить стену здания администрации – в качестве тонкого, но прозрачного намека на то, что туалеты нужны больше гирлянд на столбах.

Вспомнили челябинцы и времена Советского Союза, «когда во всех районах и в парках были общественные туалеты и в парках, однако потом особо одаренные стали эти туалеты обустраивать под магазинчики».

Один из читателей Льва Владова изрядно раззадорил аудиторию, отметив, что ежедневно и бесплатно граждане могут справлять нужду в туалетах внутри торговых центров, в гостиницах (такой совет он дал туристам), на вокзалах – по билету на автобус или поезд. Другие комментаторы точку зрения гражданина (судя по всему, совершенно не переживающего по поводу отсутствия туалетов) не оценили – в результате завязалась настоящая сортирная перепалка с взаимными оскорблениями (как часто бывает, комментарии оказались интереснее и неординарнее самого поста). Несдающийся Конгломерато Эйнцвейдрей, несмотря на критику в свой адрес, продолжал троллить челябинцев, страдающих от дефицита общественных уборных.

«Цивилизации без нормальных и бесплатных туалетов не бывает. В каждом сквере должен быть», - считает Александр Мокин.

А Влад Алфёров признается, что «в начале летнего сезона 2021-го года поражался тому, что ни на одном пляже нет общественного туалета».

«Только синие будки или кусты. Это наш Челябинск, в котором тонну бабла вбухивают во всякое дерьмо вроде заборов, а туалеты ни перед парком Курчатова, нигде сделать не могут. С утра не пос…ать, пока закрыты все ТРК, ночью - тоже в кусты», - эмоционально высказался Влад Алфёров.

«Администрация Ленинского недавно сообщила, что на пляже на Новороссийской, 79 есть туалет. Бесплатный. Я не проверяла», - ответила ему Лена Ваганова.

«Набережную на Смолино построили. Да, спасибо, красиво... Но где ТУАЛЕТ? Всем в озеро? В начале набережной, конечно, есть кусты», - иронично заметила Екатерина Конкина.

«Даже в парке Пушкино – платно, и находится в страшном сарае», - присоединилась к обсуждению животрепещущей туалетной темы Алла Соколова.

«А ведь когда-то на Кировке был туалет, потом там открылся магазинчик, что сейчас - не знаю. Также был туалет на пересечении Тимирязева и Цвиллинга, а ещё на Цвиллинга возле «Южного Урала», в горсаду», - вспомнила Любовь Щербакова.

А вот что предложил Чистомэн: «Нужно собрать 100 000 петиций. Чтобы администрация приняла во внимание предложение по массовой постройке туалетов в Челябинске. 1 обос..нный угол = 1 петиция».

Единственным в своем роде оказался комментарий о готовности платить «рублей десять» за визит в общественную уборную, но его не поддержали. Подавляющее большинство челябинцев выступают за бесплатные туалеты и чтобы их было много. Пусть не будет салютов, пусть не будет гирлянд, пусть не будет даже фонтанов, лишь бы стояли туалеты и не приходилось бегать по кустам, в том числе с детьми, - видно, крепко прижало жителей Челябинска, раз они готовы отказаться от красоты вокруг в пользу повсеместных уборных. Может, как раз с отсутствием таковых и связано появление в арке на улице Пушкина, смотрящей на аллею Славы, нескромной надписи: «Я накакал».

В защиту областного центра: на Алом поле вполне себе успешно функционирует бесплатный общественный туалет, доступный и для маломобильных категорий населения. В этом году бесплатные отхожие места появятся также в городском саду имени Пушкина и рядом с педагогическим университетом, на пересечении улицы Володарского с проспектом Ленина (это все Центральный район).

Конечно, с появлением этих туалетов проблема не решится. Но, увы, таков Челябинск. Новые общественные пространства создают, а туалетов не предусматривают. И так во всем. Например, один из новых муниципальных пляжей, на котором - в воде - появился пандус для инвалидов, чтобы они могли заехать на коляске и помочить ноги. Инициатива хороша. Только вот ни один инвалид до пандуса не доберется, даже с чужой помощью: дорожек нет, один сплошной песок – колеса сразу завязнут (дорожка не предусмотрена ни к пандусу, ни к самому пляжу). И зачем такой подарок?!

Или вот Комсомольский проспект: новый асфальт только-только уложили, и вот он уже вскрыт для прокладки теплотрассы.