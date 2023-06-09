«Таганай» представил свой опыт организации экопросвещения

Национальный парк «Таганай» (Златоустовский округ, Челябинская область) представил свой опыт организации экопросвещения на Втором Экологическом водном форуме Южного Урала, который проходит в Челябинске восьмого и девятого июня 2023 года.

В нацпарке считают, что с просвещения и воспитания и начинается охрана природы. А экотуризм и волонтёрство – лучший способ рассказать и показать, как это может сделать каждый из нас.

Экоуроки в национальном парке сегодня проводят как для школьников и дошкольников, так и для их родителей, бабушек и дедушек. На таких занятиях детей и взрослых знакомят не только с природой и обитателями Таганая, но и с экопривычками, которые помогут сберечь это заповедный уголок.

Больше тысячи добровольцев ежегодно участвуют в волонтёрских программах: маркируют тропы, отправляются в экспедиции, наблюдают за растениями и животными. Самому юному таганайскому волонтёру шесть лет, самому возрастному – больше 70.