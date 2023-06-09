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Жительница Кыштыма (Челябинская область) пожаловалась главе региона Алексею Текслеру на ужасные,
08.06.2023

В администрации города в халатном отношении к собственности обвинили самих жильцов

Жительница Кыштыма пожаловалась губернатору на ужасные условия жизни и попросила помощи в переселении
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Златоустовский драматический театр «Омнибус» (Челябинская область) заявил о себе на цифровой плат
08.06.2023

Проект Златоустовского театра «Омнибус» на платформе «Смартека»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.06.2023

Почтовые отделения изменят график работы в День России
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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09.06.2023

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Фото: пресс-служба национального парка «Таганай»

«Таганай» представил свой опыт организации экопросвещения

Национальный парк «Таганай» (Златоустовский округ, Челябинская область) представил свой опыт организации экопросвещения на Втором Экологическом водном форуме Южного Урала, который проходит в Челябинске восьмого и девятого июня 2023 года.

В нацпарке считают, что с просвещения и воспитания и начинается охрана природы. А экотуризм и волонтёрство – лучший способ рассказать и показать, как это может сделать каждый из нас.

Экоуроки в национальном парке сегодня проводят как для школьников и дошкольников, так и для их родителей, бабушек и дедушек. На таких занятиях детей и взрослых знакомят не только с природой и обитателями Таганая, но и с экопривычками, которые помогут сберечь это заповедный уголок.

Больше тысячи добровольцев ежегодно участвуют в волонтёрских программах: маркируют тропы, отправляются в экспедиции, наблюдают за растениями и животными. Самому юному таганайскому волонтёру шесть лет, самому возрастному – больше 70.

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Фотопроект о событиях СВО представили в Москве Владимир Богдановский и Сергей Коляскин

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, восьмого июня 2023 в Челябинске стартовал Второй экологический водный форум Южного Урала
09.06.2023

Текслер: Водный форум - значимое событие не только для Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жительница Кыштыма (Челябинская область) пожаловалась главе региона Алексею Текслеру на ужасные,
08.06.2023

В администрации города в халатном отношении к собственности обвинили самих жильцов

Жительница Кыштыма пожаловалась губернатору на ужасные условия жизни и попросила помощи в переселении
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Златоустовский драматический театр «Омнибус» (Челябинская область) заявил о себе на цифровой плат
08.06.2023

Проект Златоустовского театра «Омнибус» на платформе «Смартека»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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09.06.2023 10:04

Исторический музей Южного Урала показал «Силу в правде» Совету Федерации

09.06.2023 10:02

В Кыштыме назначен новый начальник отдела полиции

09.06.2023 09:48

Текслер: Водный форум - значимое событие не только для Челябинской области

09.06.2023 09:43

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На Первом озере Челябинска появится благоустроенная набережная

06.06.2023 16:38

Южноуральцев предупреждают о предстоящих ливнях, грозах, граде и шквалистом ветре

06.06.2023 16:23

В среду в Челябинской области жара спадет, пройдут ливни и грозы

06.06.2023 16:07

Жители Челябинска выбрали объекты благоустройства 2024 года

06.06.2023 15:58

В Челябинской области «Мистер сидр» может находиться на складах шести ИП и одной организации

06.06.2023 15:42

Школьники Курчатовского района насыщенно проведут лето благодаря «Орлятам России»

06.06.2023 15:16

В Челябинск привезут семейные святыни российских монархов

06.06.2023 13:51

Население стало реже доверять свои сбережения цифровым активам