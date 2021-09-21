Таганайская фотоловушка «поймала» лесного великана

В фотоловушку национального парка «Таганай» (Челябинская область) попался лесной великан – могучий лось, рога которого очень похожи на соху. Отсюда и второе имя зверя – сохатый.

«Кстати, «корону», напоминающую сельскохозяйственный инструмент, герой снимка носит максимум до конца октября, пока идёт время лосиных свадеб. А потом без сожаления (и без боли) сбросит, чтобы весной отрастить себе новую», - отмечают в нацпарке.

Рассказали сотрудники «Таганая» и еще об одной особой примете лосей – так называемой серьге.

«Характерный нарост на шее есть и у самцов, и у самок. А вот зачем он им, пока точно неизвестно. Возможно, серьга помогает лосям что-то узнавать друг о друге. А может быть, с ее помощью они легче переживают стужу», - предположили в национальном парке.