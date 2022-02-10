УГМС: В 2022 году уральская зима ведет себя покладисто

В 2022 году февраль на Южном Урале пока не показывает свой суровый характер. В текущем году завершающий месяц зимы начался с теплой погоды.

Как отмечает Челябинский Гидрометеоцентр, по климатической норме февраль на Южном Урале теплее января, но в отдельные годы именно в феврале наблюдаются самые холодные дни. В Челябинске в 1976 году абсолютный минимум температуры воздуха в феврале составил минус 45,1 градус.

«Пока уральская зима ведет себя покладисто, обходится без экстремальных погодных событий. Из народных прозваний февраля «лютый», «снежень», «бокогрей» нынешнему месяцу подходит лишь последнее», - рассказали в Уральском УГМС.

В феврале отмечалась умеренно морозная погода при повышенном фоне температуры с резким ее качанием от оттепели, пришедшей в середине прошлой недели, до ночного морозца в первой половине текущей недели. Так, минувшей ночью в Челябинской области было минус 15-28 градусов, в низинах – до минус 32 градусов.

В ближайший период, включая предстоящие выходные дни 12-13 февраля, температура воздуха существенно не изменится.

В феврале на Южном Урале осадков почти не было. Входящие с Атлантики циклоны большую часть осадков оставляют на европейской территории России. В предстоящие два дня, 11 и 12 февраля, вероятны периодические небольшие снегопады. В ночные часы – минус 11-18 градусов, днем – минус 2-10 градусов. В первые дни следующей недели осадки прекратятся, кратковременно похолодает на 3-4 градуса.

В Гидрометцентре отметили, в феврале по сравнению с другими зимними месяцами обычно выпадает меньше осадков, но в отдельные годы их количество на территории Челябинской области может либо превысить норму в 3-5 раз, либо быть ниже нормы в 10-20 раз.

В течение месяца увеличивается продолжительность светового дня на два часа. Суммарная продолжительность солнечного сияния составляет 90-115 часов.

Средняя температура воздуха в феврале составляет по области минус 14-16 градусов. В теплые годы она повышается до минус 5-7 градусов, в холодные – опускается до минус 22-25 градусов.

За весь период наблюдений самый холодный февраль со среднемесячной температурой минус 22,3 градуса отмечался в 1954 году, а самый теплый, минус 5,8 градуса, - в 2002 году. В прошлом 2021 году средняя за месяц температура составляла минус 16 градусов.

В феврале на территории Челябинской области возникают такие опасные погодные явления, как очень сильный снег, сильная метель, очень сильный ветер и сильный мороз, возможны гололедно-изморозевые отложения и налипания мокрого снега на предметы.

В 1976 году 27 февраля на юге области была сильная метель со скоростью ветра 20-30 метров в секунду и видимостью 500 метров. В Петропавловском и Троицке метель продолжалась в течение 15-31 часа. Из-за погодных условий были прекращены строительные работы, прекратилось на 41 час движение автотранспорта на трассе Челябинск-Магнитогорск. В Троицке по городу отмечено 36 случаев обрыва проводов, 12 случаев замыкания. 1

В 1994 году 12-14 февраля несколько метеостанций области (Бродокалмак, Октябрьское, Троицк, Варна, Верхнеуральск, Карталы) отмечали в ночные часы понижение температуры до минус 40-47 градусов. Из-за низких температур воздуха наблюдались нарушения в работе транспорта. Из-за больших нагрузок на электрическую сеть отмечались случаи отключения электроэнергии.

Первого февраля 2007 года метеостанция Кизильское отметила очень сильный снег, за 12 часов выпало 20 миллиметров снега. Сильный снегопад затруднил движение транспорта на дорогах.