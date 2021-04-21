В Челябинске начал «сыпаться» дом со свиньей на фасаде

В Челябинске начал «сыпаться» жилой дом на улице Свободы со свиньей на фасаде (неизвестный «художник» оставил след на стене в виде морды сердитого хряка, не забыв и нецензурное слово рядом написать).

Свиная морда на фасаде давно, а вот осыпаться покрытие над нею стало недавно. Ответственные лица, судя по всему в курсе, - опасный участок, проходя по которому можно получить каким-нибудь кирпичиком по голове, обозначен красно-белой лентой.

На других стенах также видны следы разрушения. Дом жаль – сейчас он выглядит не лучшим образом и явно нуждается в обновлении.

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Так как здание угловое, часть его находится на Карла Маркса. Если пройти по этой улице в сторону Российской, можно увидеть и другие «красоты» - очередные афиши (в том числе весьма сомнительные) на заборе (веселеньком, желтом), загадочные «письмена», слегка провалившийся тротуар, ямы на пешеходном переходе и старинный деревянный дом – заброшенный, исклеенный объявлениями, за отошедшими досками в стенах которого «прячутся» пустые бутылки из-под спиртного и прочий хлам.

А еще на этом участке улицы Карла Маркса, между Свободы и Российской, сегодня, 21-го апреля, замечена снежная куча (наверное, одна из последних в городе) и деревце, пробившее себе путь к солнечному свету через плитку.