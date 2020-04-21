В Челябинске началась работа по отлову и передаче в приют безнадзорных животных

В Челябинске началась работа по отлове и передаче в приют безнадзорных животных. Об этом сегодня, 21-го апреля, сообщили а пресс-службе городской мэрии.

Отлов четвероногих без владельцев с последующей транспортировкой и немедленной передачей в приют осуществляет ООО "Урал-Мегвэй". Компания зарегистрирована по адресу: улица Тарасова, 29.

Подать заявку на отлов безнадзорных животных можно по телефону: 247-82-27 или на адрес электронной почты: ural-megway@ya.ru. Также заявки принимаются управлением экологии и природопользования администрации Челябинска по телефонам "горячей линии": 729-33-66, 729-34-07 или по адресу электронной почты: ecolog@cheladmin.ru.

За содержание, питание, лечение, стерилизацию, вакцинацию и выпуск в естественную среду обитания (в случае если для отловленного животного не найдется хозяев) отвечает ООО «Челябстройсервис».

Как рассказали в пресс-службе администрации Челябинска, приют расположен по адресу: Северо-Западная Околица, 13-А. Контактный телефон: 8(908)934-63-73, адрес электронной почты: katkova.elena77@yandex.ru. Почтовый адрес организации: 454028, Челябинск, улица Калининградская, 25-30.

Напомним, фирма ООО "Челябстройсервис" выиграла аукцион на содержание животных в приюте, снизив сумму с начальных 10 миллионов 40 тысяч 170 рублей до 5 миллионов 964 тысяч рублей".

Стоимость контракта на отлов, заключенного с ООО "Урал-Мегвэй", составляет 2 миллиона 212 тысяч рублей. Аукционы состоялись в конце марта.

У заказчика - городского управления экологии и природопользования - возникали претензии к обоим подрядчикам. Вчера, 20-го апреля, на аппаратном совещании в челябинской мэрии заместитель главы муниципалитета по городскому хозяйству Александр Астахов говорил о возможном расторжении контракта с "Челябстройсервисом" в одностороннем порядке - проведенная проверка показала, что помещение под приют оснащено ненадлежащим образом, чем были нарушены условия, прописанные в техническом задании. Данному подрядчику дали время на устранение недостатков. Судя по тому, что сегодня появилось официальное сообщение о начале работы обеих организаций, "Челябстройсервис" сумел устранить выявленные нарушения.

Напомним, в 2020-м году, согласно условиям контракта, в Челябинске должны отловить и направить в приют тысячу 300 безнадзорных животных. В приюте, как уже было сказано выше, четвероногих обязаны кормить, лечить, вакцинировать, стерилизовать, а затем, если для них не найдется любящих хозяев, выпускать в естественную среду обитания.

Контракты будут исполняться в столице Южного Урала в рамках муниципальной программы «Оздоровление окружающей среды». Срок их действия истечет 25-го декабря 2020-го года.