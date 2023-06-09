В Челябинске появится арт-объект во славу первостроителей города

В Челябинске, в сквере Первостроителей на улице Гагарина, появится посвященный основателям города арт-объект.

В настоящее время Дом архитектора совместно с компанией «Южуралстройсервис» проводит конкурс на лучшую концепцию будущей «изюминки» общественного пространства.

Как отмечают в управлении по архитектурно-градостроительному проектированию Челябинска, организаторы предлагают участникам переосмыслить классическую тему памятников с помощью современных художественных инструментов.

Жюри будет оценивать функциональную значимость, эстетичность объекта, его гармоничность в контексте сквера, а также профессионализм подачи проекта.

Победители конкурса получат премии. За первое место предусмотрено 75 тысяч рублей, за второе – 50 тысяч, за третье – 25 тысяч рублей.

Заинтересовавшимся этой идеей рекомендуют посмотреть вебинар, где организаторы рассказали про конкурс и ответили на вопросы.

Все правила и требования к заявке есть в положении к конкурсу. Заявки можно присылать до 24 июля на почту: domarch74@yandex.ru (с темой письма «Заявка на конкурс Первостроителям»).