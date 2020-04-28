В Челябинске разделительную полосу на проспекте Ленина готовят в высадке деревьев
В Челябинске разделительную полосу на проспекте Ленина готовят к высадке деревьев.
Сегодня, 28 сентября, специалисты произвели разбивку полосы для предстоящих работ по озеленению. Процессом руководил главный архитектор южноуральской столицы Павел Крутолапов.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе городской мэрии, на разделительной полосе главной улицы Челябинске появятся красавицы-яблони.
Вот так будут выглядеть посаженные яблони Недзвецкого.
А вот так – когда подрастут.
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