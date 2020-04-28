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В Челябинске разделительную полосу на проспекте Ленина готовят в высадке деревьев

Фото: 
Пресс-служба администрации Челябинска
Среда обитания
Сегодня, 18:21

В Челябинске разделительную полосу на проспекте Ленина готовят к высадке деревьев.

Сегодня, 28 сентября, специалисты произвели разбивку полосы для предстоящих работ по озеленению. Процессом руководил главный архитектор южноуральской столицы Павел Крутолапов.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе городской мэрии, на разделительной полосе главной улицы Челябинске появятся красавицы-яблони.

Вот так будут выглядеть посаженные яблони Недзвецкого.

А вот так – когда подрастут.

 

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