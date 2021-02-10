В Чесме будут судить серийных «любителей» чужих овечек и коней

«Солнечная долина» в пятый раз примет этап Кубка мира по фристайлу

В 2021 году в Челябинске откроется обновленная детская филармония и школа Бутмана

Андрею Косилову назначили два года ограничения свободы за ДТП с пострадавшими

Максим Куляшов рассказал депутатам о том, что происходит с Ленинградским мостом

В Челябинске Успенское кладбище будет расширено и сохранит статус «зеленой зоны»

В Челябинске снова зафиксированы сбросы канализационных вод в реку Миасс

«АнтиСМОГ» проводит серию исследований водных объектов, которые расположены на территории Челябинска на предмет обнаружения несанкционированных сбросов канализационных вод, или промышленных стоков предприятий. Они уже обнаружили факты нарушений природоохранного законодательства. Общественники-экологи зафиксировали новый сброс в реку Миасс.

Общественники организации «АнтиСМОГ» в своей работе по фактам несанкционированного сброса сточных вод фиксируют с помощью квадрокоптера.

Исследование квадрокоптером с тепловизионным оборудованием началось с предприятия «Союзпищепром», ТРК «Мегаполис», Краеведческого музея, и на коротком участке, протяженностью около километра было обнаружено четыре сброса жидкости неизвестного происхождения.

«Что именно, на данном этапе сказать невозможно, но на этих участках фиксируется плюсовая температура воды. Следующей исследуемой точкой стал поселок Мелькомбинат, за ТРК «Родник», на этом участке тепловизионным оборудованием было зафиксировано три сброса в реку Миасс. Еще один крупный сток был обнаружен в районе ул. Российская. Общественники сделали отбор проб для лабораторных исследований, на основании которых можно будет сделать вывод о качестве воды», - сообщили общественники.

По итогу выезда на участке, протяженностью около двух километров было обнаружено восемь стоков в реку Миасс.

Ранее агентство «Урал-пресс-информ» сообщало о том, что ЧМК заплатит почти 150 миллионов рублей за сброс сточных вод в реку Миасс

Более того, в декабре 2020 года Уральское межрегиональное Управления Росприроднадзора оштрафовало ПАО «Челябинский металлургический комбинат» за нарушения законодательства об охране окружающий среды еще на 420 рублей.

В отношении компании природоохранным прокурором областного центра было возбуждено четыре административных дела. Результат их рассмотрения – штраф в размере 420 тысяч рублей.

Поводом для прокурорского реагирования в отношении ЧМК стали многочисленные жалобы челябинцев на загрязнение атмосферного воздуха.

Если Вам стало известно о нарушении природоохранного законодательства просим сообщить на телефон горячей линии 777-08-08.