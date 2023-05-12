В Челябинске стартует первый этап гидравлических испытаний

Первый этап гидравлических испытаний в Челябинске начнется 23 мая и продлится до шестого июня. затронет все семь районов Челябинска.

Всего в Челябинске пройдёт шесть этапов гидравлических испытаний: первый этап — с 23 мая по шестое июня, второй этап — с 13 июня по 27 июня, третий этап — с четвертого июля по 18 июля, четвертый этап — с 11 июля по 25 июля, пятый этап — с 25 июля по восьмое августа и шестой этап — с девятого августа по 23 августа.

Специалисты АО «УСТЭК-Челябинск» утверждают, что все плановые отключения горячей воды продляться не более двух недель. Под временное ограничение горячего водоснабжения с 23 мая по шестое июня попадут: 1176 жилых домов, 75 дошкольных, 68 учебных и 23 лечебных учреждения. В каких жилых домах и социальных объектах поадресно на период испытаний будет отключено горячее водоснабжение можно ознакомиться на сайте АО «УСТЭК».

Полный список отключения горячей воды в многоквартирных домах по районам:

Вместе с энергетиками в подготовке к отопительному периоду участвуют управляющие организации (УК). За время летних гидравлических испытаний представители УК должны промыть оборудование и коммуникации теплопотребляющих установок многоквартирных домов (МКД), провести осмотр общедомового имущества собственников и тепловых коммуникаций. Такой осмотр позволяет обнаружить и устранить скрытые дефекты на внутридомовых системах дома.

Как обнаруживают повреждения теплотрасс энергетики? В ходе проведения испытаний в испытываемом контуре плавно повышается давление до необходимого значения, осуществляется выдержка на испытательном давлении не менее 10 минут, после чего оно снижается до рабочего, и производится тщательный осмотр трубопроводов. Данный метод испытаний позволяет выявить признаки разрыва, течи или запотевания в сварных швах, а также течи в основном металле, в корпусах и сальниках арматуры, во фланцевых соединениях и других элементах трубопроводов.

При проведении гидравлических испытаний возможны порывы теплотрасс с выходом воды на поверхность. Температура воды при испытаниях не более 40 градусов, и она не представляет опасности для здоровья людей. Тем не менее жителей Челябинска просят соблюдать осторожность и сообщать об обнаруженных случаях выхода воды на поверхность по телефону диспетчерской службы +7(351 246‑40-00.