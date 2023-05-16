В Челябинске выберут самые чистые и красивые дворы

В Челябинске выберут самые чистые, ухоженные, красивые дворы многоквартирных жилых домов.

Заявки на конкурс принимаются как от жителей (это одна номинация), так и от юридических лиц (это вторая номинация ежегодного традиционного городского конкурса по выбору лучшего двора).

Члены комиссии будут оценивать дворовые территории по целому ряду критериев: оригинальность дизайна и оформления клумбы; наличие многоцветия; уход и содержание клумбы в течение летнего периода; материальный вклад жителей; посадка кустарников и деревьев; состояние зеленых насаждений (своевременное выкашивание травостоя, отсутствие вытоптанных или заезженных мест; отсутствие мусора, скошенной травы, порубочных и других отходов и пней; проведение санитарной обрезки деревьев); сохранность и состояние ограждения газонов.

Также будут оцениваться состояние и внешний вид контейнерных площадок и контейнеров для сбора твердых бытовых отходов, качество уборки дворовой территории, участие в программных мероприятиях по благоустройству, состояние малых архитектурных форм и фасадов зданий, сооружений (эстетический вид, отсутствие «граффити», несанкционированных надписей), наличие оригинальных элементов в обустройстве двора.

Кроме того, конкурсная комиссия оценит активность жителей в принятии решений по благоустройству своих дворов, уровень их сотрудничества с обслуживающими организациями.

Возглавляет комиссию, которой предстоит выбрать лучшие дворы южноуральской столицы, замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов. Вместе с ним оценивать дворовые территории будут начальник управления ЖКХ города Вадим Храмцов, его заместитель Александр Кочерещенко и начальник отдела городской среды УЖКХ Ольга Гущина.

Заявки для участия в смотре-конкурсе управление жилищно-коммунального хозяйства Челябинска принимает до первого июля текущего года по адресу: улица Воровского, 5-А, кабинет 105. Телефон: 727-79-32.