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В Челябинской области клещи начали охоту на южоуральцев

В 2023 году сезон активности клещей в регионе начался раньше времени. За две недели марта за помощью врачей обратились 14 местных жителей, из них семеро -  дети.

Как сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Челябинской области Раиса Косарева, территория региона в плане активности клещей по-прежнему остается неблагополучной. Ежегодно от укусов кровососущих страдает порядка 15 тысяч южноуральцев. В прошлом году был всплеск активности клешей. Укушенными оказались 20350 человек.

«В этом году по данным на 31 марта уже укушены 14 человек. Клещи активны два раза в год: в конце мая - начале июне и в августе-сентябре. Случаи инфицирования увеличиваются, когда горожане начинают ездить на дачу и в леса», - отметила Раиса Косарева.

Случаи укусов клещей были зарегистрированы в Миассе, Челябинске, Кусе, Каслях и Сосновском районе. 

С десятого апреля в области начнется акарицидная обработка открытых пространств от клещей. Но при этом южноуральцам настоятельно рекомендуют вакцинироваться. Массовая вакцинация в регионе уже началась.

«Сейчас есть четыре разновидности вакцин от энцефалита – Энцивир, Энцивир-Нео, Клещевак и сухая вакцина института им. Чумакова. Вакцина – единственный способ надежно уберечься от возможного заболевания после укуса клеща», - отметила доктор медицинских наук, врач-инфекционист высшей категории, профессор кафедры инфекционных болезней ЮУГМУ Алена Конькова-Рейдман.

В случае укуса клещом нужно обязательно обращаться за медицинской помощью в медицинскую организацию (в рабочие дни – в инфекционный кабинет поликлиники по месту жительства, в выходные и праздничные – в травмпункт). 

Автор: Инна Шемаева
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03.04.2023 15:14

НАК: Теракт в Санкт-Петербурге спланирован украинскими спецслужбами

03.04.2023 14:50

«Удивительные люди»: фонд «АиФ. Доброе сердце» запускает образовательный проект о лидерах НКО

03.04.2023 14:36

«Любимый герой» - конкурс детского рисунка Озёрского «Золотого петушка»

03.04.2023 14:15

Жительница Магнитогорска получила химический ожог ягодиц после поездки в трамвае

03.04.2023 14:02

Полностью сформирована конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост главы Миасса

03.04.2023 13:55

Два «золота» и два «серебра»: ММК вновь отмечен наградами форума инноваций «Архимед»

03.04.2023 13:32

Чудо-МАФ Челябинска: на карусели во дворе на Хмельницкого детям лучше не кататься

03.04.2023 13:20

Подросток из Миасса в тайне от родителей перевела деньги аферистам

03.04.2023 13:07

Текслер осмотрел дороги в Челябинске, на которые поступило больше жалоб, и обозначил сроки

03.04.2023 13:06

Джанлука Прокаччини: «Военный конфликт на Украине не соответствует итальянским интересам»

03.04.2023 13:02

Челябинцы снова сигнализируют властям об открытых люках в городе

03.04.2023 11:57

Главврача больницы Озерска, обвиняемого в получении крупной взятки, оставили в СИЗО