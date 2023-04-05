В Челябинской области клещи начали охоту на южоуральцев

В 2023 году сезон активности клещей в регионе начался раньше времени. За две недели марта за помощью врачей обратились 14 местных жителей, из них семеро - дети.

Как сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Челябинской области Раиса Косарева, территория региона в плане активности клещей по-прежнему остается неблагополучной. Ежегодно от укусов кровососущих страдает порядка 15 тысяч южноуральцев. В прошлом году был всплеск активности клешей. Укушенными оказались 20350 человек.

«В этом году по данным на 31 марта уже укушены 14 человек. Клещи активны два раза в год: в конце мая - начале июне и в августе-сентябре. Случаи инфицирования увеличиваются, когда горожане начинают ездить на дачу и в леса», - отметила Раиса Косарева.

Случаи укусов клещей были зарегистрированы в Миассе, Челябинске, Кусе, Каслях и Сосновском районе.

С десятого апреля в области начнется акарицидная обработка открытых пространств от клещей. Но при этом южноуральцам настоятельно рекомендуют вакцинироваться. Массовая вакцинация в регионе уже началась.

«Сейчас есть четыре разновидности вакцин от энцефалита – Энцивир, Энцивир-Нео, Клещевак и сухая вакцина института им. Чумакова. Вакцина – единственный способ надежно уберечься от возможного заболевания после укуса клеща», - отметила доктор медицинских наук, врач-инфекционист высшей категории, профессор кафедры инфекционных болезней ЮУГМУ Алена Конькова-Рейдман.

В случае укуса клещом нужно обязательно обращаться за медицинской помощью в медицинскую организацию (в рабочие дни – в инфекционный кабинет поликлиники по месту жительства, в выходные и праздничные – в травмпункт).