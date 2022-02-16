В Челябинской области лишь в 2,17% взятых в январе проб воздуха выявлено превышение ПДК

В январе 2022 года в Челябинской области в течение 21 дня наблюдались неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных веществ в атмосферном воздухе. Жители называли две январские недели НМУ «удушливый кошмар». Но специалисты выявили превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ лишь в 2,17% взятых проб.

Об этом свидетельствуют результаты лабораторных исследований воздуха, выполненные Роспотребнадзором в Челябинске в рамках федерального проекта «Чистый воздух».

По информации Челябинского Гидрометеоцентра, в январе 2022 года в течение 21 дня из 31 (67,7%) на территории областного центра наблюдались неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности, характеризующиеся температурной инверсией и незначительной скоростью ветра, что создало условия, препятствующие рассеиванию загрязняющих веществ.

Испытательный лабораторный Центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» проводил лабораторные исследования атмосферного воздуха на семи контрольных постах города.

«В январе 2022 года, в том числе и в периоды неблагоприятных метеоусловий (период НМУ), исследовано три тысячи 819 проб, - отметили в Роспотребнадзоре. – С превышением гигиенических нормативов регистрировалось в 2,17% по содержанию этилбензола, ксилола, бенз/а/пирена, сольвента нафта».

Ранее министерство природы региона назвало загрязнителей воздуха в Челябинске в январе 2022 года, в том числе виновников превышения уровня содержания сероводорода в воздухе Металлургического района города в ночь на субботу, 29 января, и на ул. Шагольская. Материалы по данным фактам переданы в областную прокуратуру для проведения проверки и, в случае выявления нарушений, привлечения виновных к ответственности.

Напомним, в текущем месяце в Челябинске режим «чёрного неба» регистрировался с пятого по десятое февраля и с 15 по 16 февраля. Уровень концентрации вредных веществ в воздухе Челябинска можно увидеть в режиме реального времени на сайте Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха. В группе «Вредные выбросы г. Челябинск» ВКонтакте жители описывают истинную ситуацию и оценивают качество воздуха в своих районах города. «Вонь и в январе и феврале не прекращается, - пишет Светлана и задается вопросом. - Как природа выживает в таких условиях?». А как люди?