В Челябинской области сохраняются условия для скопления загрязнителей в атмосфере

В пятницу, 13 августа, сохраняются условия заноса дыма от лесных пожаров из Якутии на территорию Челябинска и ряда районов Челябинской области. При этом в шести городах региона с вечера четверга, 12 августа, установились неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), способствующие скоплению вредных примесей в атмосфере.

«Указанные метеорологические параметры способствуют застою воздуха и накоплению загрязнителей в нижних слоях атмосферы от природных пожаров и промышленных предприятий», - предупреждают в министерстве экологии региона.

В ведомстве отмечают, с ночи четверга регистрируется повышение концентрации взвешенных частиц, сероводорода и других компонентов в приземном слое атмосферы.

Это связанно в первую очередь со слабым ветром неблагоприятного направления и ночной инверсией, пояснили в ведомстве. По данным Челябинского Гидрометцентра, ночью и утром в Челябинске ветра не было. Днем прогнозируют ветер восточной четверти до трех метров в секунду.

Южноуральцам советуют не открывать на ночь окна и не проветривать помещения утром, сократить пребывание на улице до минимума, использовать маски и другие средства индивидуальной защиты, употреблять больше воды и почаще проводить влажную уборку помещений.

Предприятиям, как и прежде, предписано сократить объемы выбросов в атмосферный воздух на 20-40 процентов.

Владельцев автотранспортных средств просят по возможности отказаться от использования личных автомобилей. Правда, никто к этим рекомендациям не прислушивается и не меняет возможность добраться до работы на своей машине на поездку в общественном транспорте.

Организациям рекомендовано ограничить строительные и ремонтные работы на улице и работу строительной техники в жилых массивах. Стройку в городах и районах региона также никто не останавливает. Время дорого.

Садоводов просят ограничить сжигание травы, листвы и иных отходов. Но и они не считают, что должны выполнять запрет.

Администрациям муниципальных образований рекомендуется усилить полив улиц.

Министерством экологии будет организован непрерывный мониторинг ситуации.