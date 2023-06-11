В Челябинскую область поступила порция северного воздуха

На территорию Челябинской области начал поступать свежий северный воздух - температура воздуха понизится. Местами пройдут дожди, прогремят грозы, ветер усилится. Атмосферное давление будет расти.

По данным Челябинского Гидрометцентра в субботу, 10 июня, в регионе прошли кратковременные дожди (выпало от 0,3 до пяти миллиметров осадков), вечером прогремели грозы, ветер усиливался местами до 17-20 метров в секунду. Температура воздуха была днем плюс 22-26 градусов.

«11 и 12 июня поступит порция свежего северного воздуха, будет прохладно, - рассказала главный синоптик ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Галина Шепоренко. - В ночь на 12 и на 13 июня не исключаются заморозки».

По данным Челябинского Гидрометцентра, в воскресенье, 11 июня, днем синоптики обещают в Челябинске плюс 17-19 градусов, по области – плюс 15+20 градусов, на юге жара сохраняется – плюс 22-27 градусов. В праздничный понедельник в Челябинске – плюс 16-18 градусов, по области – плюс 14-19 градусов, на крайнем юге – до плюс 24 градусов.

Ветер усилится, в воскресенье его порывы местами будут достигать 14 метров в секунду – в понедельник при грозах – до 17 метров в секунду.

Атмосферное давление в пределах нормы - 742 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно повысится до 745 миллиметров ртутного столба. В понедельник давление продолжит расти и достигнет 748 миллиметров ртутного столба.