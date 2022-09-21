В четверг в Челябинской области – тепло, слабый ветер и без осадков.

В четверг, 22 сентября, в Челябинской области ожидается малооблачная и теплая погода, преимущественно без осадков.

В отдельных районах сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность (IV и V класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на четверг в Челябинске – плюс 8-10 градусов, по области - плюс 6-11 градусов, в низинах – до плюс одного градуса.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 24-26 градусов. По области – плюс 22-27 градусов, в северных районах прохладнее – до плюс 18 градусов.

Ветер неустойчивый 1-6 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 743 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 6 часов 37 минут, заход - в 18 часов 56 минут. Долгота светового дня - 12 часов 18 минут. Полнолуние.

По народному календарю 22 сентября – Аким и Анна.

День Акима (Иоакима) и Анны, который является попразднеством Рождества Богородицы, на Руси называли еще Днём рожениц. Оба святых считаются покровителями рожениц и бездетных женщин. В этот день поздравляли молодых матерей, а также чествовали повивальных бабок.

Именины в этот день: Александр, Алексей, Анна, Афанасий, Василий, Григорий, Дмитрий, Захар, Иосиф, Никита, Сергей.