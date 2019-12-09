В декабре ожидаются два звездопада и кольцеобразное затмение солнца
Фото: 
Валерий Иванов
Среда обитания
Сегодня, 09:44

Декабрьское небо, при условии ясной погоды, порадует россиян яркими зимними созвездиями и двумя звездопадами Геминиды и Урсиды. Кроме того, в конце года ожидают солнечное затмение.

Как сообщает московский планетарий, 14 декабря ожидается максимум метеорного потока Геминиды. Это ежегодный метеорный поток созвездия Близнецы, выпадающий на 7-17 декабря. Прогнозируется до 120 метеоров. Обломки астероида сталкиваются с земной атмосферой и сгорают, что и создает эффект «падающих звезд».  В этот раз полная Луна существенно помешает наблюдениям.

В самую длинную ночь года, 23 декабря, ожидается пик метеорного потока Урсиды созвездия Малой Медведицы. Активность Урсид начинается 17 декабря и продолжается около недели. Ожидается до 10 метеоров в час (в 19745 года астроному регистрировали до 120 метеоров в час). В этот раз луна не помешает наблюдениям.

Кроме того, 26 декабря в 8 часов 17 минут по московскому времени произойдет кольцеобразное затмение Солнца с максимальной фазой = 0,97. Частные фазы затмения будут видны на территории России.

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Теги
Солнечное затмение
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