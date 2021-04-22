В нацпарке «Таганай» фиалка зацвела раньше срока

В Челябинской области в национальном парке «Таганай» зацвела фиалка. Растению не помешал распуститься даже не полностью растаявший снег.

В этом году в нацпарке «рекорды» уже поставили ветреницы и медуницы. За ними на две недели раньше срока распустилась и фиалка.

«И даже то, что в тенистых местах еще не полностью стаял снег, не мешает этим хрупким растениям радоваться наступившему теплу, - отметили в нацпарке «Таганай». - По легенде эти цветы попали на Землю как раз в тот момент, когда их выронила из рук дочь Зевса и Деметры Персефона. А в средневековой Германии день, когда в лесу находили первую фиалку, отмечался как день прихода весны. Цветок привязывали к установленному на поляне шесту и устраивали праздник».