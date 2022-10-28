В семи городах Челябинской области в выходные установятся НМУ

В семи городах Челябинской области на выходные установятся неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе. В Челябинске и Магнитогорске уже регистрируется превышение предельно-допустимых концентраций вредных веществ в воздухе.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, на территории Аши, Златоуста, Карабаша, Коркино, Сатки и Челябинска режим «черного неба» установится в 19 часов пятницы, 28 октября. В первом городе НМУ продлятся до 22 часов субботы, 29 октября, в остальных – до 22 часов воскресенья, 30 октября.

На этот период отдельным предприятиям Челябинской области объявляется предупреждение об НМУ первой степени.

По данным Челябинского Гидрометцентра, накануне в Металлургическом районе Челябинска зарегистрирован один случай превышения ПДКмр сероводорода в 1,5 раза.

В Магнитогорске отмечен один случай превышения ПДКмр формальдегида в 1,2 раза в левобережной части Ленинского района.

Уровень концентрации вредных веществ в воздухе Челябинска можно увидеть в режиме реального времени на сайте Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха.

ДЛЯ СПРАВКИ

При НМУ первой степени промышленные предприятия обязаны сокращать объемы выбросов в атмосферу на 15-20% от установленных нормативов.

В период НМУ администрациям городов предписано запретить движение грузовиков в спальных районах, ограничить движение легковых автомобилей и погрузочно-разгрузочные работы.

Владельцев автотранспортных средств просят в этот период по возможности отказаться от использования личных автомобилей.

Жителям советуют сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.

По вопросам соблюдения природоохранного законодательства граждане могут обратиться в интернет-приемную министерства экологии, на телефонный номер дежурного инспектора Росприроднадзора 8-922-696-51-56, а также в экологическую приемную минэкологии: +7-906-890-96-70.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять также в Управление Роспотребнадзора по телефонам 8-800-100-26-73 и 8 (800) 100-00-04, в ЕДДС по номеру 112.