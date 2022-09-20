В среду православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

В среду, 21 сентября, православные отмечают двунадесятый праздник Рождества Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, установленный в честь знаменательного события: у праведных Иоакима и Анны родилась Дева Мария. Она стала первенцем в семье, много лет не имевшей детей.

Праздник установлен в IV веке. В канун праздника Рождества Пресвятой Богородицы, 20 сентября 2022 года, священнослужители Свято-Симеоновского кафедрального собора совершили всенощное бдение с литией в главном храме Челябинской епархии.

В заключение богослужения иерей Андрей Григорьев поздравил всех с праздником Рождества Пресвятой Богородицы, пожелал мира и добра, а также напомнил, что этим праздником начинается новый богослужебный год (церковный год начинается 14 сентября или первого сентября по старому стилю).

В Челябинской епархии напомнили, согласно священного предания, в галилейском городе Назарете жил потомок царя Давида Иоаким с женою своею Анною. Оба они были люди благочестивые и были известны не царским происхождением, а смирением и милосердием. Вся их жизнь была проникнута любовью к Богу и людям. Они дожили до глубокой старости, а детей не имели. Это очень огорчало их. Но, несмотря на свою старость, они не переставали просить у Бога, чтобы Он послал им дитя. Они дали обет: если у них родится младенец, они посвятят его на служение Богу.

За терпение, любовь к Богу и крепкую веру Господь ниспослал Иоакиму и Анне великую радость. Под конец их жизни у них родилась дочь. По указанно Ангела Божия, ей было дано имя Мария, что по-еврейски означает «Госпожа, Надежда».

В народе праздник рождества Пресвятой Богородицы называли Оспожинки.

На Руси, где почитание Богородицы было сильно развито, этому празднику уделялось большое внимание.

Крестьяне иногда отмечали этот осенний праздник урожая в течение недели. Чем урожайнее было лето, тем продолжительнее праздник. Обязательным считалось приглашение молодых к родителям (теще и тестю) вместе со свекром и свекровью для укрепления отношений.

Этот день на Руси отмечали играми и песнями. Рано утром выходили на берега рек встречать матушку осенину с овсяным хлебом. Старшая женщина стояла с хлебом, а молодые вокруг нее пели песни.

По этому дню предсказывали осень. Если в этот день погода стоит хорошая, осень будет такой же, и наоборот.

В праздник Рождества Девы Марии 638 лет назад (в 1380 году) состоялась великая Куликовская битва, ставшая важным шагом на пути к восстановлению единства Руси и будущему свержению золотоордынского ига.