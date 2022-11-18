18.11.2022
В Челябинске стартуют международные соревнования по дзюдо памяти Григория Веричева
18.11.2022
ММК получил благодарность спецкомиссии всероссийского экологического конкурса
18.11.2022
Первички Российского движения детей и молодежи создают в Челябинской области
18.11.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
18.11.2022
Семейные МФЦ откроются в Челябинской области в декабре
18.11.2022
«Чайф» воспел челябинский метеорит и работника Исторического музея Юрия Богатенкова
В выходные и в понедельник в пяти городах Челябинской области сохранятся НМУ
17.11.2022
НМУ продлены в пяти городах Челябинской области, отмечены случаи превышения ПДК вредных веществ
16.11.2022
В шести городах Челябинской области объявлены НМУ
28.10.2022
В семи городах Челябинской области в выходные установятся НМУ
13.10.2022
Режим «черного неба» продлен в пяти городах Челябинской области
Челябинский АНГЕЛ: Верьте нам, простым солдатам, – мы стоим и будем стоять
17.11.2022
Госдума и Совет Федерации одобрили закон о едином детском пособии
16.11.2022
Волонтеры «Единой России» помогают эвакуированным жителям Херсона
16.11.2022
Представители Челябинской области вышли в финал конкурса «Медики на работе»
15.11.2022
Челябинская улица после ремонта превратилась в полноводную реку
14.11.2022