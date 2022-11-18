Водителей в Челябинской области предупреждают о непогоде

Водителей в Челябинской области предупреждают о неблагоприятных погодных условиях, которые установятся в регионе на ближайшую ночь. В южных районах снегопады и метели сохранятся также днем в субботу.

По данным Челябинского Гидрометцентра, в ночь на субботу по всей территории ожидается небольшой, местами умеренный снег, на юге до сильного. Днем в субботу снегопады прогнозируют только на юге области, в остальных районах – преимущественно без осадков. В отдельных районах изморозь, в южных районах на дорогах снежные заносы, на тротуарах наблюдаются гололедные явления.

Водителей просят быть очень внимательными и осторожными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а при возможности воздержаться от поездок на личном транспорте. Пешеходам рекомендуют по возможности надевать малоскользящую обувь.

При возникновении чрезвычайных ситуаций нужно звонить на телефоны экстренных служб – «101», «01» и в ЕДДС муниципального образования.

О проблемах на региональных дорогах сообщать по телефону круглосуточной диспетчерской Миндортранса (351) 237-88-92.

О проблемах на федеральных дорогах - в круглосуточную дежурно-диспетчерскую службу ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63 и многоканальный 8-800-300-38-74 (звонок бесплатный).

При возникновении нештатных ситуаций в Челябинске необходимо обращаться по телефону 112, а также в диспетчерскую службу Комитета дорожного хозяйства города: +7 951-771-73-25.