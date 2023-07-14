Прямая трансляция из операционной

В Челябинской областной клинической больнице провели урологическую конференцию всероссийского масштаба. Мероприятие научно-практическое, поэтому все лекции сопровождаются прямыми трансляциями из операционных.

Звезды отечественной урологии прямо во время лекций проводят эксклюзивные авторские операции, параллельно отвечая на вопросы коллег из зала.

«Это важно для врачей, которые участвуют в мастер-классах ведущих специалистов отрасли и повышают свой профессиональный уровень. Мы в течение этого года неоднократно встречались с нашими коллегами, ездили в Москву, где наши врачи проходили стажировку и обучение. За это время нам удалось дооснастить отделение, чтобы соответствовать мировым стандартам. Для наших пациентов это, в первую очередь, повышение качества лечения», - прокомментировал главный врач ЧОКБ Дмитрий Альтман.

Тема обсуждения на конференции - наиболее распространенные патологии мочевыводящих путей, с которыми урологи встречаются чаще всего в ежедневной практике.

«Большинство пациентов обращаются с мочекаменной болезнью, камнями различной локализации. С помощью лапароскопии работаем с пациентами, у которых аномалии развития, что также встречается довольно часто. В процессе операции будем обсуждать различные варианты решения той или иной проблемы», - рассказывает заведующий отделением урологии ЧОКБ, главный уролог МЗ ЧО Сергей Кокнаев.

Приглашенные эксперты – непререкаемые авторитеты в своей деятельности. В ходе мастер-класса они выполнили шесть эксклюзивных операций: четыре эндоскопических вмешательства при мочекаменной болезни и две операции по аномалии развития.

Благодаря специальным очкам, операционная бригада имеет возможность наблюдать за процессом в режиме 3D.

Все операции выполняются на высокотехнологичном оборудовании экспертного класса. Например, введение контрастного вещества и специальная компьютерная программа позволяют хирургу во время операции увидеть любые нюансы строения внутренних органов и избежать осложнений из-за особенностей организма.

«Отличительной чертой медицины является обучение, постоянное развитие, совершенствование знаний. Малоинвазивные методики позволяют пациенту легко перенести серьезную, травматичную процедуру и быстро восстановиться. Сегодня ЧОКБ и ее отделение урологии - безусловный лидер в этой области. Именно сюда приехали топовые хирурги. Поделиться своим мастерством с коллегами, чтобы сформировалась такая точка роста на территории нашей области – в самом современном и самом оснащенном в техническом плане отделении урологии», - говорит министр здравоохранения Челябинской области Агата Ткачева.

«Областная клиническая больница - флагман во всех отношениях: передовые технологии, уровень качества оказания помощи, степень подготовки специалистов. Именно высокий уровень и позволяет поддерживать такого рода мероприятия. Надеюсь, все участники будут удовлетворены и получат то, чего они ожидают», - отметила Ирина Гехт, заместитель губернатора Челябинской области.

Благодаря главному врачу клиники Дмитрию Альтману, такие конференции становятся традиционными, всероссийскими, объединяя всех специалистов направления.

Организаторы планируют ежегодно расширять как количество экспертов, так и список тем.