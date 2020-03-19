АГК строит новый горизонт для добычи меди на руднике «Чебачье»

Александринская горно-рудная компания (АГК, Челябинская область, входит в Группу «Русская медная компания») начала подготовку к отработке самого нижнего, пятого по счету «добычного» горизонта на руднике «Чебачье» (Верхнеуральский район).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в департаменте информационной политики и связей с общественностью, пятый горизонт расположен на глубине 420 метров. Его строительство потребовалось для отработки месторождения до глубины утвержденных балансовых запасов горизонта, которые составляют около 700 тысяч тонн руды. Приступить к добыче на горизонте планируется в 2022 году.

К настоящему моменту уже выполнены проходка наклонного съезда и бурение разведочных скважин для уточнения рудного контура месторождения. Идет строительство подземных сооружений для вспомогательных служб и оборудования.

Месторождение «Чебачье» представлено двумя рудными телами, залегающими на глубине от 250 до 460 метров. Сегодня добыча ведется на трех горизонтах и на двух подэтажах, расположенных на уровне 300, 335, 365 и 400 метров.

Справка.

Руднике «Чебачье» Ооснован на базе медно-колчеданного месторождения «Чебачье», расположенного в Верхнеуральском районе Челябинской области. С 2010 года разрабатывается подземным способом.