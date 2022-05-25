ТЭО метротрамвая в Челябинске проходит необходимую экспертизу

В настоящее время технико-экономическое обоснование (ТЭО) строительства в Челябинске метрополитена с интеграцией в трамвайную сеть проходит необходимую экспертизу.

«В рамках проекта по метротрамваю в настоящее время разработанное технико-экономическое обоснование проходит необходимую экспертизу, работа с отраслевыми ведомствами продолжается», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе губернатора и правительства области.

Напомним, в апреле 2021 года президент Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию, озвучил планы развития общественного транспорта в Челябинске и продолжении проекта городского метрополитена.

Вице-премьер Марат Хуснуллин поверил в проект и активно включился в его реализацию. «Мы нашли хорошее решение, как использовать часть метролиний для развития трамвая», - доложил Владимиру Путину Марат Хуснуллин.

В мае 2021 года губернатор Алексей Текслер презентовал проект метротрамвая, который свяжет все районы города.

30 июня 2021 года в ходе «прямой линии с Владимиром Путиным» президент заверил, что проект челябинского метротрама будет реализован. Уже предусмотрены необходимые федеральные ресурсы. В Челябинск приезжали специалисты из Москвы для разработки проекта метротрамвая.

Подготовку к реализации грандиозного проекта метротрамвая в Челябинске доверили хозяйственному партнерству «Конгресс-холл». ХП организовало торги в форме конкурентных переговоров. В итоге разработкой технико-экономического обоснования (ТЭО) создания линии скоростного транспорта (метротрама) в Челябинске занялось АО «Научно-исследовательский и проектный институт гражданского строительства, благоустройства и городского дизайна «Моспроект-3» (итоги конкурентных переговоров были размещены на сайте ХП «Конгресс-холл»). Подрядчик должен был разработать обоснование инвестиций за 180 календарных дней со дня подписания договора.

С января 2022 года полномочия по проектированию, строительству, вводу в эксплуатацию и по эксплуатации объектов инфраструктуры городского электротранспорта, в том числе метротрамвая, в Челябинской агломерации переданы от органов местного самоуправления региональному министерству дорожного хозяйства и транспорта. Министерство будет контролировать завершение строительства метрополитена с его интеграцией в существующую трамвайную сеть.

В феврале 2022 года состоялись публичные слушания по проекту метротрама. Из-за ковидных ограничений они прошли в заочном формате, что вызвало критику со стороны общественников.

В конце февраля глава Челябинска Наталья Котова утвердила проект планировки территории под метротрамвай.

В марте 2022 года заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин заверил, что, несмотря на внешнее санкционное давление, реализация крупных инвестиционных проектов в России, в том число строительство метрополитенов в Челябинске, будет продолжено.

Проект метротрамвая в Челябинске планируется реализовать за рекордно-короткие сроки и завершить уже в 2024 году. Проект будет реализовываться с привлечением инфраструктурных кредитов с льготной процентной ставкой.