ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Четыре хозяйства Челябинской области прошли сертификацию

Экономика
Сегодня, 10:14
Размер текста

Аттестационная комиссия Челябинского филиала Россельхозцентра сертифицировала сельхозпредприятия «Алексеевское» Агаповского района, «Красноармейское» Красноармейского района, колхоз имени Шевченко Чесменского района и крестьянское хозяйство Владимира Рыболова Увельского района.

Как сообщили в пресс-службе Россельхозцентра по региону, в ходе проверки оценивалась документация, определяющая вид деятельности, наличие пахотных угодий, материально-техническая база, уровень агротехники, складские помещения, обеспеченность специалистами соответствующего профиля.

На основании полученных сертификатов предприятия внесены в единый Реестр семеноводческих хозяйств, что подтверждает высшую категорию всех этапов производства и реализации семенного фонда.

«Процесс сертификации носит добровольный характер. Тем не менее, до конца года еще два предприятия изъявили желание пройти эту процедуру. На сегодняшний день наличие статуса семеноводческого хозяйства дает право физическим и юридическим лицам на реализацию сельскохозяйственных культур, а покупателю – гарантию, что приобретаемый семенной фонд не является фальсификатом и произведен с соблюдением технологического процесса», - сообщил временно исполняющая обязанности руководителя Челябинского филиала Россельхозцентра Ксения Ванина.

Напомним, в реестре семеноводческих хозяйств зарегистрировано 35 предприятий Челябинской области, из которых почти каждое второе получило статус в системе добровольной сертификации Россельхозцентра. Их основной вид деятельности – производство зерновых и зернобобовых, масличных культур и подсолнечника, плодовых культур и картофеля.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
Сельское хозяйство
Экономика
30.07.20 16:12
Южноуральских фермеров поддержат грантами
Экономика
24.07.20 18:03
Конопля: возвращение царицы российских полей
Среда обитания
15.07.20 13:32
В восьми районах Челябинской области введен режим ЧС из-за засухи
Экономика
02.07.20 15:08
Завалищин: Чтобы земля «работала», необходимо передавать ее эффективным собственникам
06.08.20 15:20
ВТБ планирует открыть 100 новых офисов
05.08.20 12:01
ВТБ снижает ставки по ипотеке
05.08.20 11:42
Челябинские энергетики построили сетевой комлекс для подачи электроэнергии детской поликлинике №6
05.08.20 10:52
Спрос на экстренное вскрытие замков вырос в летние месяцы
05.08.20 10:04
«Ростелеком» строит интернет-сеть нового поколения для жителей Снежинска
04.08.20 15:47
ММК заявил о реализации крупного проекта в защиту экологии от вредных выбросов
04.08.20 15:26
ВТБ запустил новый мобильный банк для предпринимателей
04.08.20 11:16
Челиндбанк вошел в топ-20 самых эффективных и рентабельных российских банков
04.08.20 10:07
ВТБ: число сделок с загородными домами в Челябинской области в этом году выросло на 40%
03.08.20 17:00
Еще одно открытие банка «Открытие»
Общество
Вчера, 15:22
Covid-19 не парализовал работу министерства экологии Челябинской области
Происшествия
Сегодня, 10:38
В Златоусте на мальчика упала потолочная доска в разваливающемся доме
Новости
Сегодня, 10:50
Общество
В Челябинской области идет проверка готовности школ и детских садов к новому учебному году
Сегодня, 10:48
Происшествия
В Челябинске за арестованную престижную квартиру приставы взыскали более полумиллиона рублей
Сегодня, 10:09
Экономика
Private Banking ВТБ наращивает продажи инвестиционных облигаций банка
Сегодня, 10:06
Происшествия
Сотрудники ГИБДД начали массовые проверки водителей междугородних автобусов
Сегодня, 09:31
Общество
В Челябинске во вторник ограничено движение на шести улицах
Материалы рубрики
Сегодня, 10:09
Экономика
Private Banking ВТБ наращивает продажи инвестиционных облигаций банка
Вчера, 16:42
Экономика
Челиндбанк объявил об акции для торгово-сервисных предприятий
06.08.20 15:20
Экономика
ВТБ планирует открыть 100 новых офисов
05.08.20 12:01
Экономика
ВТБ снижает ставки по ипотеке
05.08.20 11:42
Экономика
Челябинские энергетики построили сетевой комлекс для подачи электроэнергии детской поликлинике №6
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика