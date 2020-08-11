Четыре хозяйства Челябинской области прошли сертификацию

Аттестационная комиссия Челябинского филиала Россельхозцентра сертифицировала сельхозпредприятия «Алексеевское» Агаповского района, «Красноармейское» Красноармейского района, колхоз имени Шевченко Чесменского района и крестьянское хозяйство Владимира Рыболова Увельского района.

Как сообщили в пресс-службе Россельхозцентра по региону, в ходе проверки оценивалась документация, определяющая вид деятельности, наличие пахотных угодий, материально-техническая база, уровень агротехники, складские помещения, обеспеченность специалистами соответствующего профиля.

На основании полученных сертификатов предприятия внесены в единый Реестр семеноводческих хозяйств, что подтверждает высшую категорию всех этапов производства и реализации семенного фонда.

«Процесс сертификации носит добровольный характер. Тем не менее, до конца года еще два предприятия изъявили желание пройти эту процедуру. На сегодняшний день наличие статуса семеноводческого хозяйства дает право физическим и юридическим лицам на реализацию сельскохозяйственных культур, а покупателю – гарантию, что приобретаемый семенной фонд не является фальсификатом и произведен с соблюдением технологического процесса», - сообщил временно исполняющая обязанности руководителя Челябинского филиала Россельхозцентра Ксения Ванина.

Напомним, в реестре семеноводческих хозяйств зарегистрировано 35 предприятий Челябинской области, из которых почти каждое второе получило статус в системе добровольной сертификации Россельхозцентра. Их основной вид деятельности – производство зерновых и зернобобовых, масличных культур и подсолнечника, плодовых культур и картофеля.