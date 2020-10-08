ЦКС оштрафован почти на 700 тысяч рублей за нарушение антимонопольного законодательства

Челябинское УФАС России оштрафовало ООО «ЦКС» за нарушение антимонопольного законодательства. Ведомство вынесло два постановления о наложении штрафов на регионального оператора в размере 593-х тысяч и ста тысяч рублей.

Первый штраф назначен за уклонение Центра коммунального сервиса в 2018-м от заключения с ООО «Спецкомплекс» договора на обработку (сортировку) твердых коммунальных отходов.

Как напоминает пресс-секретарь Челябинского УФАС Наталья Мартынюк, ООО «ЦКС» мотивировало такое уклонение отсутствием в тарифе регионального оператора затрат на обработку ТКО. Челябинское УФАС России указало, что данное обстоятельство не является правовым основанием для отказа от заключения договора на обработку (сортировку) ТКО. Такие действия компании являются незаконным и противоречат нормам действующего законодательства.

Впоследствии ЦКС заключил договор с «Спецкомплексом».

Штраф в размере ста тысяч рублей назначен за невывоз Центром коммунального сервиса твердых коммунальных отходов в период проведения санитарной очистки придомовых территорий в апреле-июне 2019-го года.

«Установлено, что под отходами, образующимися при уборке придомовой территории, понимаются отходы от уборки, осуществляемой в рамках содержания общего имущества в многоквартирных домах. В состав таких отходов входит все, что сметается с придомовой территории, в том числе опавшая листва, мелкие ветки, скошенная трава. Соответственно, их сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание и захоронение на территории субъекта Российской Федерации обеспечиваются региональным оператором», - отметила Наталья Мартынюк.

По ее словам, ЦКС обязан вывозить отходы, образовавшиеся от уборки придомовых территорий, в том числе в период санитарной очистки территорий (массовых субботников в апреле-июне), на основании договора на оказание услуги по обращению с ТКО по утвержденному единому тарифу.

Правомерность решений о признании нарушений антимонопольного законодательства ООО «ЦКС» подтверждена Апелляционной коллегией ФАС России.