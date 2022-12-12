12.12.2022
Консультация юриста: увольнение без отработки
12.12.2022
Проект «Красота в тебе» помогает челябинским женщинам найти свою изюминку
12.12.2022
Арестован житель Сосновского района, который спрятал труп своей бывшей жены в лесу
12.12.2022
Главный южноуральский полицейский уехал на Кавказ
12.12.2022
В Челябинске открылись елочные базары
12.12.2022
За плохую уборку снега подрядчики оштрафованы на миллион рублей в Челябинске
Два предприятия по производству саженцев попали в портфель новых инвестпроектов Челябинской области
28.10.2022
В индустриальный парк «Малая Сосновка» вошли три новых резидента
06.12.2021
Челябинская область наращивает инвестиционную привлекательность
15.10.2020
Алексей Текслер представил президенту предложения по поддержке инвестиционной деятельности в регионах
18.04.2017
Борис Дубровский представил французам потенциал Челябинской области
Глава Ясиноватой побывал в Челябинске: Люди тут очень похожи с жителями Донбасса
11.12.2022
«Пора прекращать спекуляцию»: челябинский депутат выступил в суде против перекраивания челябинского леса
10.12.2022
Детский ансамбль «Урал» выступит на закрытии Года культурного наследия народов России в Москве
09.12.2022
Впервые в "Зеленом рейтинге": Виктория Абрамченко отметила Челябинскую область в "ликвидации объектов накопленного вреда"
09.12.2022
Челябинский АНГЕЛ стал обладателем ордена Мужества и человеком года
08.12.2022