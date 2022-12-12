Два предприятия по производству саженцев попали в портфель новых инвестпроектов Челябинской области

Портфель новых проектов приняла на сопровождение комиссия по инвестициям Челябинской области. Сумма бизнес-идей составила 15,2 миллиарда рублей. Среди них - производство плодовых и декоративных кустарников (завод укоренения черенков) и тепличный комплекс по выращиванию растений и цветов.

Как рассказали в пресс-службе министерства экономического развития Челябинской области, первый проект будет реализован в Копейске, второй – в Нязепетровском районе. В этот же портфель проектов попала международная производственно-складская база площадью более 17 тысяч квадратных метров в Челябинске.

«По итогам последней комиссий общее число проектов на сопровождении увеличилось до 105», – прокомментировал Артем Сагдаков, руководитель направления инвестиционного развития центра «Мой бизнес» Челябинской области.