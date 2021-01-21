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КСП объявила о начале проверке минсельхоза Челябинской области

Контрольно-счетная палата Челябинской области проверит, как в регионе расходуются бюджетные средства, выделяемые на предоставление услуг в сфере ветеринарии.

Проверку целевого и эффективного использования финансов, которые направлялись минсельхозу региона и областным государственным бюджетным учреждениям в ушедшем году (на реализацию мероприятий в рамках программы развития сельского хозяйства), рабочая группа КСП начнет 25-го января.

В частности, специалисты контрольно-счетной палаты региона под руководством аудитора Андрея Люкова проверят соблюдение бюджетного законодательства при предоставлении субсидий учреждениям, их финансово-хозяйственную деятельность, выполнение государственного задания.

Как сообщают в КСП Челябинской области, кроме прочего, планируется провести анализ выполнения мероприятий по принятию в государственную собственность Челябинской области сибиреязвенных захоронений и скотомогильников и их обустройству.