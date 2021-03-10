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Минздрав Челябинской области опровергает информацию о завышении стоимости закупки медоборудования

Министерство здравоохранения Челябинской области опровергло появившуюся информацию о намеренном завышении ведомством стоимости закупки медицинского оборудования.

Политолог Александр Подопригора в своем аккаунте обвинил минздрав в том, что «министерство, пользуясь чрезвычайной ситуацией с эпидемией коронавируса, закупает медицинское оборудование без конкурсов на десятки миллионов рублей дороже рынка…».

По его заверениям, чиновники в ходе процедур снижают договорные цены, но все-равно челябинские томографы оказываются самыми дорогими в стране (при этом политолог ссылается на информацию «Новой газеты»).

В министерстве здравоохранения области категорически не согласны с выдвигаемыми обвинениями и поясняют: «Стоимость заключенных контрактов была снижена по соглашению сторон на основании подпункта «а» пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» после стабилизации курса рубля по отношению к другим валютам в мае 2020 года».

В министерстве уточняют, расчет цены на медицинское оборудование был произведен в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».

«Запрос на предоставление ценовой информации был направлен пяти поставщикам (подрядчикам, исполнителям), обладающим опытом поставок соответствующих товаров, в том числе производителям», - разъяснили в минздраве механизм формирования цены контракта. - Получено три коммерческих предложения, на основании которых сформирован расчет цены контракта, заключаемого с поставщиком.

В минздраве также отметили, что при формировании описания объекта закупки (томографа) была заложена максимальная комплектация, в том числе, для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических заболеваний, заболеваний нервной системы.

В итоге было закуплено три томографа у трех разных поставщиков за 54 миллиона, 60 миллионов и 60,5 миллиона рублей. Через месяц министерство подписало со всеми тремя поставщиками дополнительные соглашения, уменьшив суммы контрактов до 46 миллионов, 47,5 миллиона и 47 миллионов рублей соответственно.

«Стоимость за единицу товара имеет разную цену, потому что по итогу контракты заключаются с разными поставщиками. Поставщики имеют разные условия для закупки товара, к примеру, наличие либо отсутствие скидок или иных условий, предоставляемых производителями», - подчеркнули в минздраве.