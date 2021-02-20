Почти в 300 поселках Челябинской области нет мобильной связи и Интернета

Обеспечить всех жителей Челябинской области, в том числе проживающих на сельских территориях, доступной и качественной современной связью стремится областное правительство. Сегодня мобильную телефонную связь, по данным статистики, имеют 98% южноуральских домохозяйств, а доступ к Интернету — 85,5 процента населения области. Задача – провести линии связи и обеспечить доступ к Интернету жителям самых малонаселённых деревень.

Указом Президента России № 474 предусматривается доведение доли домохозяйств, обеспеченных широкополосным доступом к сети Интернет, до 97% к 2030 году. Губернатор Челябинской области поставил задачу покрыть информационно-телекоммуникационной инфраструктурой всю территорию региона. Причём доступ к всемирной паутине должны получить одинаково качественным и городские, и сельские жители.

О том, как в Челябинской области постепенно устраняют цифровое неравенство между городским и сельским населением, рассказал на форуме муниципальных образований «Гармоничное развитие и экономическая устойчивость сельских территорий», прошедшего в рамках межрегиональной агропромышленной конференции.

Сегодня Челябинская область достигла хорошего уровня обеспеченности своих жителей интернетом и мобильной связью. Процент проникновения Интернета в сельской местности сравнялся с городской благодаря реализации федеральных и региональных проектов.По доле линий фиксированного доступа на 100 человек регион занимает первое место в Уральском федеральном округе и 7 место по России. Из каждых ста человек в Челябинской области 27 являются абонентами интернет-провайдеров. 92 процента территории области покрыто сетями мобильной связи. Только в 2020 году операторами связи построено 4265 базовых станций, в том числе 1532 станции (36%) стандарта 4G (LTE).

Вместе с тем проблемы с обеспеченности связью и доступом в Интернет остаются. В Челябинской области насчитывается 265 населенных пунктов, где нет ни мобильной телефонной связи, ни Интернета, а есть лишь таксофон — проводной телефон-автомат. Как правило, это расположенные вдалеке от районных центров деревни и поселки, в которых живут 27 тысяч человек. И хотя это всего 0,8% от общей численности населения региона, они на себе ощущают существующее пока цифровое неравенство.

Проблемными в плане обеспеченности связью считаются также населенные пункты, где живут менее 1000 человек. Все они расположены в сельской местности. Всего таких населённых пунктов 1093, общая численность населения в них — 280 тысяч человек, из них лишь 69 тысяч (547 пунктов) имеют доступ в Интернет.

Главная причина, из-за которой, по мнению специалистов, в сельской глубинке не развивается инфраструктура связи, — отсутствие экономической заинтересованности операторов связи. Там, где количество потенциальных абонентов не позволит окупить затраты на строительство объектов связи, провайдерам работать невыгодно. Чтобы сподвигнуть операторов связи дать жителям отдалённых деревень возможность пользоваться этим благом цивилизации, с 2018 года правительство Челябинской области субсидирует операторам связи до 90 процентов капитальных затрат на создание и модернизацию инфраструктуры связи в малых населенных пунктах. Ежегодно на эти цели выделяется 15 млн рублей.

Так, в 2020 году область возместила затраты на развитие сетей связи в 30 сельских населенных пунктах Южного Урала. За последние три года, за счёт использования субсидий качественную связь с доступом в Интернет получили 30,5 тысяч жителей 57 малых населенных пунктов.

Развитие сетей широкополосного доступа в Интернет в сельских населенных пунктах Челябинской области осуществляется также в рамках федеральных проектов «Информационная инфраструктура» и «Устранение цифрового неравенства». По первому проекту в 2019 и 2020 годах к Интернету подключено 669 социально значимых объектов, в том числе образовательные организации, фельдшерско-акушерские пункты, пожарные части и посты, сельские администрации. В 2021 году в плане на подключение еще 736 объектов.