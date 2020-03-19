ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Портфель ВТБ Факторинг в Уральском федеральном округе вырос в 2,5 раза

Экономика
Сегодня, 16:30

По итогам 2019 года портфель ВТБ Факторинг в Уральском федеральном округе превысил 76 миллиардов рублей, что в 2,5 раза больше по сравнению с началом года. Компания возглавила региональный рынок факторинга с долей 43% по портфелю уступленных требований. Общее количество оплаченных поставок составило 11 тысяч единиц.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ВТБ (ПАО) в УрФО и Пермском крае, за прошедший год ВТБ Факторинг обеспечил более половины прироста суммарного факторингового портфеля в регионе. Наибольшая доля сделок пришлась на безрегрессный факторинг, при котором риски неплатежа со стороны контрагентов полностью закрываются факторинговой компанией. Представительства ВТБ Факторинг в Уральском федеральном округе находятся в Екатеринбурге и Челябинске.

«Прошедший год был очень плодотворным для ВТБ Факторинга на Урале. Мы не только увеличили свой портфель в 2,5 раза, но и привлекли на рынок новые компании из разных сегментов. Это ещё раз подтверждает, что потенциал факторинга в регионе как эффективного инструмента бизнеса остаётся высоким», – комментирует Ольга Ростовцева, управляющая представительством ВТБ Факторинг в Челябинске.

Факторинг – комплекс услуг для компаний, которые реализуют или закупают продукцию или сервисы с отсрочкой платежа. Инструмент включает финансирование, покрытие рисков, а также услуги по управлению дебиторской и кредиторской задолженностью.

ВТБ Факторинг (входит в группу ВТБ) работает в рамках финансирования коммерческой задолженности компаний через собственные представительства в 15 регионах страны и сеть отделений банка ВТБ. Всего по итогам 2019 года суммарный факторинговый портфель компании превысил 254 млрд рублей, а доля на российском рынке составила 32%. По этому показателю ВТБ Факторинг лидирует в шести из восьми федеральных округов, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

Отправить новость
Экономика
17.01.20 15:33
Портфель ВТБ Факторинг достиг рекордных для рынка 250 миллиардов рублей
Вчера, 09:26
В Челябинской области снизилось количество фальшивых купюр
17.03.20 16:12
Челиндбанк занял 40 место в рейтинге самых надежных банков России
16.03.20 13:24
Розничный кредитный портфель ВТБ на Южном Урале превысил 65 миллиардов рублей
16.03.20 12:54
Наталья Котова лично займется проблемой затянувшегося строительства моста на Дарвина
16.03.20 10:51
В 2019 году РМК направила на природоохранные мероприятия 1,2 млрд рублей
13.03.20 12:57
ВТБ Лизинг предлагает автомобили Cadillac и Chevrolet со скидками до 15%
12.03.20 10:40
«Золотой кэшбэк» от Челиндбанка – в десятке лучших дебетовых карт 2020 года
11.03.20 22:11
Клиенты ВТБ Капитал Инвестиции во вторник завели рекордный объем средств на брокерские счета
11.03.20 14:49
О реализации в Челябинской области нацпроекта по повышению производительности труда узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
11.03.20 11:41
Текслер - банкирам: Окститесь
Общество
Вчера, 18:34
Инструкция Минобра: Как школьникам перейти на дистанционное обучение
Общество
Сегодня, 14:17
Роспотребнадзор: При самоизоляции запрещено ходить за продуктами и выносить мусор
Новости
Сегодня, 17:12
Общество
В Челябинской области из-за коронавируса закрыты для посещения СИЗО и колонии
Сегодня, 16:35
Общество
Из-за коронавируса судебные приставы ограничили прием южноуральцев
Сегодня, 16:15
Происшествия
Акция «Сообщи, где торгуют смертью!» приносит челябинским полицейским свои плоды
Сегодня, 16:09
Федерация
Малый и средний бизнес получит отсрочку по арендным платежам
Сегодня, 14:10
Происшествия
В Исаково ночью горело цыганское поселение
Опрос

Как вы считаете: Администрация Челябинска несёт ответственность за вырубку деревьев в городе?

Да
97%
Нет
3%
Материалы рубрики
Вчера, 19:20
Экономика
ВТБ выдал более 100 миллиардов рублей ипотеки с начала года
Вчера, 19:11
Экономика
Газовики из-за коронавирусной инфекции рекомендуют перейти на дистанционное общение
Вчера, 09:26
Экономика
В Челябинской области снизилось количество фальшивых купюр
16.03.20 13:24
Экономика
Розничный кредитный портфель ВТБ на Южном Урале превысил 65 миллиардов рублей
13.03.20 12:57
Экономика
ВТБ Лизинг предлагает автомобили Cadillac и Chevrolet со скидками до 15%
Теги
ВТБ факторинг
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика