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«Сельская ипотека» поможет Челябинской области ускорить комплексную застройку

Реализация программы льготной ипотеки как инструмент комплексного развития сельских территорий рассматривалась на форуме муниципальных образований в рамках межрегиональной агропромышленной конференции «МАК 2021» в Челябинске. Об этом на форуме заявил министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин.

«В каждом муниципальном районе нужна подрядная строительная организация, которая сможет работать по программе «сельская ипотека». Банк обещает аккредитованным подрядным организациям обеспечить 40% финансирования строительства уже на этапе возведения фундамента. На один объект можно взять несколько ипотечных кредитов – до шести миллионов рублей», - сказал Алексей Кобылин.

По словам регионального директора Челябинского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Андрея Рочева, в регионе в 2020 году льготная ипотека на покупку жилья на сельских территориях, так называемая сельская ипотека, была отмечена мощным стартом. Льготный кредит на приобретение квартиры, либо отдельного дома с земельным участком, либо на приобретение земельного участка и строительства дома со ставкой от 2,7% годовых на срок до 5 лет и максимальной суммой кредита в 3 млн рублей с минимальным ежемесячным платежом и минимальной переплатой, – уже оформили более тысячи южноуральцев.

Региональный ипотечный портфель «потянул» в 2020 году на два миллиарда рублей. В 2021 году региональный лимит по сельской ипотеке потяжелел вдвое. Активно получают ипотеку в Сосновском, Красноармейском, Аргаяшском и Еткульском районах, на которые приходится более 70% выданных кредитов. При этом общая сумма кредитов на строительство новых домов составила менее 1%. Одна из причин – отсутствие достаточного количества подрядных организаций, получивших аккредитацию в банке и работающих в сегменте индивидуального жилищного строительства. Сегодня только в пяти районах области аккредитовано пять подрядных организаций.

«Задача муниципальной власти – создать предпосылки для образования таких организаций, чтобы сформировать в Челябинской области конкурентные цены на услуги подрядчиков. Необходимо также определить перспективные участки для комплексной застройки с учетом планов стратегического развития районов.

Для получения аккредитации подрядной организации в банке муниципалитетам необходимо обратиться в финансовое учреждение с ходатайством», - добавил Алексей Кобылин.

Для реализации ипотечной программы «Россельхозбанком» создана электронная площадка «Своё жилье», через которую можно подать документы на рассмотрение, получить одобрение по кредиту и даже подобрать дом или квартиру, соответствующие условиям программы.

Кстати, жилье, которое строится по сельской ипотеке, должно обладать и привычными городскими атрибутами: это хороший подъездной путь, стабильно работающее электричество, газ, вода, интернет.