Стартовало народное голосование в рамках конкурса «Вкусы России»

С 20 октября по седьмое ноября проходит народное голосование в рамках второго национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России». В 2021 году в этом конкурсе участвуют 84 региона Российской Федерации.

Как сообщили в минсельхозе региона, Челябинскую область представляют 14 местных брендов от десяти производителей продовольствия:

- Брединское масло

- Султановские сыры

- Петровские соления

- Дубровские колбасы

- Аргаяшский гусь

- Сыры из Сыростана

- Таяндинский мед

- Краснопольский сыр

- Уральский окорок

- Миасские консервы «Ресторан в банке»

- Пюре картофельное с овощами по-Уральски

- Борщ по-Уральски

- Солянка по-Уральски

- Уха по-Уральски

Каждый житель России может отдать свой голос на официальном сайте конкурса, поддержав три любимых продукта. Тройка победителей в этой номинации будет определена большинством голосов. Жители Челябинской области могут выбрать понравившийся бренд на странице сайта конкурса, выбранной через сортировку в рубрике «Участники конкурса», поле выбора региона «Челябинская область».