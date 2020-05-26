ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

«Уралкуз» начал производство новых марок сплавов для авиационных предприятий

Экономика
Сегодня, 11:41

Завод «Уральская кузница» (ПАО «Уралкуз», входит в Группу «Мечел», Челябинская область) начал внедрение в производство новых видов марок литейных жаропрочных сплавов для авиационно-строительных заводов. Уже в  июне планируется поставка первой пробной партии заказчику.
Совместно с Всероссийским научно-исследовательским институтом авиационных материалов освоено производство трех новых марок литейных жаропрочных сплавов. Они производятся на челябинском филиале завода.
«Уралкуз» производит жаропрочные сплавы в виде литых прутков – заготовок для последующего переплава непосредственно на заводе-заказчике продукции. Предприятия авиационной сферы используют литые прутки из данных марок сталей для высокоточной отливки элемента газотурбинных и турбореактивных двигателей – лопатки турбины. Лопатка за счет своего вращения превращает кинетическую энергию сжатого газа в механическую энергию и приводит в движение самолет. Продукция из новейших сплавов будет востребована как для гражданского, так и для военного авиастроения, космической отрасли.
«Мы выиграли первый тендер на поставку прутков одной из новых марок для компании «Кузнецов» - крупнейшего российского предприятия авиационного и космического двигателестроения. Прутки уже изготовлены и готовы к отгрузке», – комментирует директор по сбыту ПАО «Уралкуз» Алексей Мезенцев.

 

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Отправить новость
Общество
27.04.20 12:53
«Уралкуз» работает в режиме повышенной готовности
Экономика
19.02.20 16:20
Рейтинг «Финам»
«Уралкуз» - автор главного события в российской металлургии
Общество
14.02.20 15:13
Газовать надо меньше!
Челябинских промышленников попросили контролировать выбросы предприятий в период НМУ
Экономика
05.02.20 11:26
«Уралкуз» увеличил реализацию товарной продукции
Вчера, 15:13
Котова поручила проверить все разрешения, выданные на строительство
Вчера, 14:38
КСП проверит миндортранс по субсидированию авиаперевозок в Челябинской области
Вчера, 11:47
ВТБ Лизинг предлагает KIA Seltos со скидкой до 5,5%
Вчера, 10:05
ММК помогает резидентам индустриального парка развивать бизнес
Вчера, 09:27
Челябинская область сохранила стабильность кредитного рейтинга
22.05.20 11:12
В Магнитогорске не зафиксировано роста цен на продукты питания
21.05.20 17:14
В Магнитогорске пересадки с трамвая на трамвай будут бесплатными
21.05.20 17:11
КСП проверит законность использования средств бюджета при строительстве 4 ФАПов
21.05.20 16:55
Погасить долги и алименты судебные приставы предлагают через Интернет
21.05.20 15:00
Магнитогорские депутаты контролируют состояние городского бюджета
Культура
Сегодня, 11:13
С добрым утром, Урал!
Для вас поет Константин Калошин
Общество
Сегодня, 12:06
Управляющие компании Челябинска убивают микробов по поручению Натальи Котовой
Новости
Сегодня, 12:48
Общество
Подрядчики делают безопасными и качественными семь улиц Челябинска
Сегодня, 12:34
Общество
Полностью восстановлено электроснабжение объектов, нарушенное шквалистым ветром
Сегодня, 12:04
Происшествия
Мэра Чебаркуля, обвиняемого в получении взятки, отпустили под подписку о невыезде
Сегодня, 12:01
Экономика
Челиндбанк приглашает бизнес принять участие в бесплатном вебинаре
Сегодня, 11:51
Экономика
ВТБ выдал льготные кредиты на зарплату на 18 млрд рублей
Материалы рубрики
Сегодня, 12:01
Экономика
Челиндбанк приглашает бизнес принять участие в бесплатном вебинаре
Сегодня, 11:51
Экономика
ВТБ выдал льготные кредиты на зарплату на 18 млрд рублей
Вчера, 15:13
Экономика
Котова поручила проверить все разрешения, выданные на строительство
Вчера, 11:47
Экономика
ВТБ Лизинг предлагает KIA Seltos со скидкой до 5,5%
Вчера, 09:27
Экономика
Челябинская область сохранила стабильность кредитного рейтинга
Теги
Мечел
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика