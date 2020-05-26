«Уралкуз» начал производство новых марок сплавов для авиационных предприятий
Завод «Уральская кузница» (ПАО «Уралкуз», входит в Группу «Мечел», Челябинская область) начал внедрение в производство новых видов марок литейных жаропрочных сплавов для авиационно-строительных заводов. Уже в июне планируется поставка первой пробной партии заказчику.
Совместно с Всероссийским научно-исследовательским институтом авиационных материалов освоено производство трех новых марок литейных жаропрочных сплавов. Они производятся на челябинском филиале завода.
«Уралкуз» производит жаропрочные сплавы в виде литых прутков – заготовок для последующего переплава непосредственно на заводе-заказчике продукции. Предприятия авиационной сферы используют литые прутки из данных марок сталей для высокоточной отливки элемента газотурбинных и турбореактивных двигателей – лопатки турбины. Лопатка за счет своего вращения превращает кинетическую энергию сжатого газа в механическую энергию и приводит в движение самолет. Продукция из новейших сплавов будет востребована как для гражданского, так и для военного авиастроения, космической отрасли.
«Мы выиграли первый тендер на поставку прутков одной из новых марок для компании «Кузнецов» - крупнейшего российского предприятия авиационного и космического двигателестроения. Прутки уже изготовлены и готовы к отгрузке», – комментирует директор по сбыту ПАО «Уралкуз» Алексей Мезенцев.
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