В Челябинске объявлен аукцион на строительство объекта инфраструктуры метрополитена

В Челябинске выбирают подрядчика, который будет осуществлять строительство и монтаж первого пускового участка первой линии метрополитена от станции «Тракторозаводская» до станции «Проспект Победы».

Заказчиком строительства объекта инфраструктуры метрополитена выступает управление капитального строительства челябинской мэрии. Электронный аукцион размещен 12-го февраля на сайте www.rts-tender.ru. Организует торги, которые состоятся 20-го февраля, городское управление муниципальных закупок (заявки на участие в аукционе принимаются до девяти утра 20-го февраля, аукцион пройдет спустя четыре часа).

Стоимость контракта составляет 49 миллионов 774 тысячи 768 рублей. Работы будут проводиться на средства бюджета города Челябинска.

Подрядная организация, которая выиграет конкурс, должна приступить к реализации предусмотренных контрактом задач 13-го марта текущего года и закончить работы 30-го июня 2021-го.

Работы будут вестись на нескольких участках: стройплощадке «Портал электродепо» (западней примыкания автодороги Меридиан к улице Рождественского), стройплощадке станции «Комсомольская площадь» (участок по проспекту Ленина, от Горького до Артиллерийской); стройплощадке ствола № 249 (в зоне жилой застройки на пересечении улиц Постышева и III Интернационала); стройплощадке ствола №250 (в зоне жилой застройки между улицами Пушкина, Свободы, Тимирязева и проспектом Ленина); стройплощадке ствола №251 (в зоне плотной застройки поблизости от пересечения улиц Елькина и Карла Маркса); стройплощадке ствола №252 (в зоне нежилой застройки вдоль берега реки Миасс, на пересечении улиц Каслинской и 8 Марта); стройплощадке ствола №253 (в зоне жилой застройки на пересечении улиц Калинина и 1 Мая); стройплощадке ствола №254 (в зоне жилой застройки на пересечении Свердловского проспекта и переулка Островского).

Обоснованием начальной (максимальной) цены контракта занималось МУП «Челябметротрансстрой».