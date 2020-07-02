В Челябинской области коров будут доить роботы

В Челябинской области появятся новые молочные комплексы и роботизированные доильные залы. На поддержку молочного животноводства В регионе направлено 238 миллионов рублей.

На коллегии регионального министерства сельского хозяйства была представлена программа инвестиционной деятельности в молочном животноводстве, которая предусматривает увеличение поголовья и строительство новых молочных комплексов. Регион поддержит инвестиционную деятельность производителей молока целевыми субсидиями на техническое перевооружение и новой программой роботизации молочного производства.

Региональное производство молока обеспечено сырьем местного производства на 60%. Между тем молочное животноводство формирует 18% общей прибыли в сельском хозяйстве и обеспечивает основную долю налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Поэтому главной задачей является замещение объёмов ввозимой продукции и расширение высокотехнологичного производства молока.

«К 2024 году производство молока в сельскохозяйственных организациях региона вырастет на 50 тысяч тонн. В 2019 году в области произведено 416 тысяч тонн молока, в том числе в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах – 188 тысяч. В целях увеличения производства продукции шесть предприятий Челябинской области планируют строительство новых производственных помещений для содержания и доения коров, что позволит на 5250 голов увеличить стадо молочных коров. Для этого будут введены в строй 7700 новых мест для скота», - сказал первый заместитель министра сельского хозяйства Александр Завалищин.

По решению губернатора Алексея Текслера с 2021 года планируется увеличить объем региональных субсидий на модернизацию агропромышленного комплекса. В 2020 году объем средств вырос по сравнению с 2019 годом на 64 млн рублей и составляет 264 миллионов рублей. Но и это увеличение, исходя из объема приобретаемой сельхозтоваропроизводителями техники, покроет не более 10-12% расходов на неё. Губернатор дал поручение представить предложения по доведению объема компенсации за новую технику до 20%. Кроме того, будет разработана отдельная программа по внедрению доильных роботов в молочное животноводство.