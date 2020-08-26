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В Челябинской области появится свой «Бурбон»

Экономика
Сегодня, 15:55
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В Челябинской области появится новый сорт твердой пшеницы, апробация которого проводится специалистами Челябинского Россельхозцентра. Он называется «Бурбон». Предполагается, что этот сорт яровой твердой пшеницы будет востребован в макаронно-крупяном производстве из-за высокого качества клейковины, продуктивности и засухоустойчивости.

Для подтверждения сортовых качеств агрономами центра проверено 58 гектаров элитных семенных посевов.

«Мы проходим по диагонали поля и отбираем не менее 3 тысяч колосьев, которые потом связываем в снопы по 100 штук. Если соломина - это тип стебля – крепкая, то больше 8-10 стеблей в руку не набрать», – рассказывает главный агроном Челябинского РСЦ Алина Таргонская.

Далее специалисты центра определяют такие показатели, как сортовая чистота, засоренность, наличие болезней или вредителей.

По словам временно исполняющей обязанности руководителя Челябинского филиала РСЦ Ксении Ваниной, на сегодняшний день основная задача после уборки урожая – это доведение семян до посевных кондиций для получения сертификата соответствия. Это значит, что для соответствия требованиям ГОСТа элитные семена должны быть очищены от семян других культур и сорняков, откалиброваны, доведены до определенной влажности.

«Бурбон» стал пятым по счету сортом твердой пшеницы, который прошел апробацию в Челябинском филиале Россельхозцентра за три последних года с последующим получением сертификата по системе добровольной сертификации.

 

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